Kicillof entregó 301 títulos de propiedad a familias y entidades de Bragado Además, el Gobernador visitó una fábrica de espumas y colchones que proyecta nuevas inversiones.

MI ESCRITURA, MI CASA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó esta mañana el acto de entrega de 301 escrituras gratuitas en beneficio de familias del municipio de Bragado, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el intendente local, Vicente Gatica; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; y el director del Estado Nacional en la Corporación Puerto Madero S.A, Darío Duretti.

“Hay cientos de miles de familias bonaerenses que, a pesar de haber accedido a la casa propia, están esperando por el título de propiedad hace muchos años”, aseguró Kicillof y agregó: “Observamos que la Escribanía General de Gobierno era un instrumento que no estaba siendo totalmente aprovechado y decidimos cambiar completamente su concepción para que esté al servicio de todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “las escrituras se entregan de forma totalmente gratuita, saldando las deudas inmobiliarias y convirtiendo a la propiedad en un Bien de Familia para que no pueda ser embargada”, al tiempo que destacó que “con el título, se facilitan tanto el acceso a créditos para mejoras como los trámites para dejar la casa en beneficio de las próximas generaciones”.

Las escrituras fueron otorgadas a vecinos y vecinas de distintos barrios del distrito, así como también a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Mechita y a un espacio público. El programa “Mi Escritura, Mi Casa” fue impulsado por el Gobierno de la Provincia a principios de 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a quienes no pueden solventar económicamente los honorarios de un escribano particular.

En tanto, Alak subrayó que “hemos profundizado el perfil social de la Escribanía General de Gobierno, gracias a una inversión importante que está realizando la Provincia, estamos transformando muchos años de angustia en alegría”.

Por su parte, el intendente Gatica remarcó “la importancia del acompañamiento del gobierno provincial, que se traduce en beneficios para toda la comunidad de Bragado”. “Hoy no solo se le está dando tranquilidad a muchas familias que reciben sus escrituras después de muchos años, sino que a partir de la cooperación también contamos con una gran cantidad de obras para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, dijo.

Por último, Kicillof aseguró que “este programa brinda seguridad jurídica a miles de trabajadores y trabajadoras, propietarios rurales y familias bonaerenses que se han esforzado mucho para adquirir sus viviendas”. “Nuestro Gobierno tiene una sola preocupación: seguir trabajando para que, sin distinción de partidos políticos, en todo el interior de la Provincia se pueda acceder a los mismos derechos que en los grandes centros urbanos”, concluyó.

Durante la jornada, el Gobernador visitó junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, la fábrica de “Espuma Bragado SRL”, una pyme familiar que desde 2009 produce y distribuye espuma y colchones. La firma emplea a 55 trabajadores y trabajadoras y cuenta con cinco locales ubicados en los municipios de La Plata, Lobos, Trenque Lauquen, Nueve de Julio y Bragado.

Participaron también de las actividades la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas bonaerense, Mariela Bembi; el director provincial de Desarrollo Territorial y Pymes, Ariel Aguilar; la diputada nacional Constanza Alonso; el senador bonaerense Walter Torchio; la legisladora provincial Micaela Olivetto; los intendentes de Carlos Casares, Daniel Stadnik, y de Alberti, Germán Lago; la concejala Guillermina Lhospice y su par Sergio Broggi; los dirigentes Juan Manuel Chacón y Ramiro San Pedro.