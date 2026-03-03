Kicillof dio inicio al ciclo lectivo del nivel secundario en una Escuela Técnica de Avellaneda

El Gobernador recorrió también el nuevo edificio para la Escuela Primaria N°59 y dio inicio al ciclo lectivo para aspirantes a la policía municipal.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes en Avellaneda la obra de ampliación de la Escuela Técnica Nº6 y el nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº59 que comenzó a funcionar hoy. Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Jorge Ferraresi; y el director del establecimiento secundario, Alfredo Fernández.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos iniciando un nuevo período de clases en un contexto muy difícil debido a un Gobierno nacional que está destruyendo todas las capacidades del Estado: en materia educativa no solo paralizó todas las obras que estaban en marcha, sino que desfinanció por completo el sistema público”. “El Estado no es un concepto teórico: son las escuelas, sus alumnos y sus docentes. Destruirlo es quitarle a los pibes y pibas la oportunidad de que tengan un futuro mejor”, agregó.

“Cada vez que viene un gobierno de derecha, se ensaña particularmente con las escuelas técnicas: les molestan y les cortan los presupuestos porque en su modelo de país no hay lugar para la producción nacional”, sostuvo el Gobernador y añadió: “En la provincia tenemos un pensamiento diametralmente opuesto: invertimos y seguimos apostando a la educación técnica porque creemos que son un engranaje clave para un proyecto con industria, desarrollo y soberanía”.

Por su parte, Magario sostuvo: “A diferencia del Gobierno nacional que desfinancia a la educación en todos los niveles, nosotros seguimos invirtiendo porque sabemos que el 70% de los alumnos bonaerenses van a la escuela pública. En la Provincia, si no existiera el Estado la inmensa mayoría de pibes y pibas se quedarían sin poder estudiar y sin futuro”.

Tras una inversión de $1.881, la ampliación de la ET N°6 suma 18 nuevas aulas al sector de talleres que había sido inaugurado por la Provincia en 2023. Se trata de uno de los establecimientos más grandes de la provincia y cuenta con una matrícula de más de 600 alumnos y alumnas que cursan tecnicaturas en Electromecánica, Electricidad y Administración de las Organizaciones, entre otras.

Al respecto, Terigi subrayó: “Hoy tenemos una discusión de fondo respecto a qué tipo de Estado queremos construir: uno que se retira y limita su acción, o uno que asume la responsabilidad de igualar oportunidades”. “La jornada de hoy refuerza nuestra convicción de que el Estado debe ser el garante del derecho a la educación a través de más inversión y políticas públicas como se hace en la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

Por su parte, Ferraresi señaló: “Esta escuela la construimos aquí gracias al aporte de un Banco Provincia que cedió el espacio para garantizar una mejor educación técnica a cientos de pibes y pibas de Avellaneda”. “Tenemos que seguir peleando por esto, con espíritu crítico y construyendo mejores propuestas: en un escenario complejo por la caída de la recaudación, vamos a continuar exigiendo al Estado nacional que devuelva los recursos que nos ha quitado y que son fundamentales para la educación de los chicos y las chicas de nuestro municipio”, explicó.

“Llevábamos más de 30 años anhelando este nuevo edificio y hoy, a pesar del ataque feroz que está sufriendo la escuela técnica en todo el país, podemos inaugurarlo gracias al trabajo y el enorme compromiso del Gobernador de la provincia y del intendente”, afirmó el director Fernández.

En tanto, el nuevo edificio de la EEP N°59, ubicado en la localidad de Villa Domínico, permite que la institución cuente con sus propias instalaciones luego de compartir sede con la EES Nº31. A partir de una inversión de $1.502 millones, posee dos plantas en las que se distribuyen seis aulas, laboratorio, biblioteca, comedor, patio y dirección.

Inicio del ciclo lectivo para aspirantes a la policía municipal

Durante la jornada, Kicillof y Ferraresi dieron inicio al primer ciclo lectivo de la Escuela de Policía Municipal. Esta primera formación de la institución estará compuesta por 124 cadetes que recibirán entrenamiento integral para actuar en articulación con la fuerza de seguridad provincial. Participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso; el secretario de Seguridad local, Alejo Chornobroff; y el decano de la UTN Avellaneda, Luis Garaventa.

Al respecto, el Gobernador afirmó: “Con acciones como esta, potenciamos la articulación de las fuerzas municipales y provinciales. Mientras algunos se llenan la boca hablando de seguridad, pero solo ajustan y se desligan de sus responsabilidades, nosotros invertimos en formación, tecnología y nuevas herramientas para que los y las bonaerenses vivan más tranquilos”.

En tanto, Alonso indicó: “Estamos llevando a cabo una reorganización muy importante de la seguridad porque entendemos que es imposible llevar tranquilidad a los barrios si no hay articulación entre la Provincia y los 135 intendentes bonaerenses”. “En ese sentido, esta nueva Policía Municipal de Avellaneda se suma como un elemento nuevo, que se desplegará en el territorio para trabajar de forma coordinada e integrada con la Policía provincial”, explicó.

La creación de la Policía Municipal fue aprobada por el Concejo Deliberante de Avellaneda en septiembre pasado y sus aspirantes realizarán la cursada en la sede local de la UTN. Podrá realizar detenciones, persecuciones y portar armas de baja letalidad, en tanto que cualquier persona que aprehendan deberá ser puesta a disposición de la Policía de la Provincia.

En este marco, se firmó el convenio para homologar la Tecnicatura en Seguridad Municipal, dictada por el Centro de Altos Estudios Especiales de la Policía (CAEEP) para quienes ocupen posiciones de liderazgo en la Policía Municipal.

“Comenzar este ciclo lectivo con esta nueva propuesta académica es una alegría para nuestra institución: lo hacemos en articulación con la Provincia y el municipio, convencidos de que el trabajo aunado en el territorio es clave para el desarrollo de nuestra comunidad”, subrayó el decano Garaventa.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; sus pares de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; el secretario general de Escobar, Carlos Ramil; y la directora de la EEP N°59, Alejandra Fernández.