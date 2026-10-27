ESTE SÁBADO INAUGURA UNA NUEVA MUESTRA DE ARTE EN EL COLEGIO DE ARQUITECTOS

GACETILLA DE PRENSA

El próximo sábado 31 de octubre a las 20,30hs., se inaugurará en la Sede Distrital del Colegio de Arquitectos – Distrito 5 (Calle 30 Nº564, Mercedes) , una nueva muestra de arte. En esta oportunidad expondrá la arquitecta y artista Laura García.

Reseña de la autora: “ARQUITECTURAS DE LO SENSIBLE”

La muestra reúne una investigación pictórica en la que Laura García explora las posibilidades expresivas de la mancha, el color, las formas, las texturas y las transparencias para construir universos sensibles.

Sus composiciones ponen en relación lo orgánico y lo geométrico, el azar y la estructura, dando lugar a espacios dinámicos donde las formas se transforman y generan nuevas relaciones. El título Arquitecturas de lo sensible alude a la formación de la artista como arquitecta y al modo en que la pintura desplaza y transforma los principios de esa disciplina. Frente al orden normativo y funcional de la arquitectura tradicional, la pintura propone otras formas de organizar y experimentar el espacio, guiadas por la libertad creativa, el gesto y la emoción. La pluralidad de arquitecturas refiere a esos múltiples universos que emergen en la superficie pictórica, donde la estructura deja de ser rígida para convertirse en una experiencia sensible.

Como todos los años , el Coordinador de este Ciclo de Arte del CAPBA5 es el Arq. Sebastián Bocca.

El acceso a la muestra es libre y gratuito y se podrá visitar también de Lunes a Viernes de 8 a 13hs y de 14 a 16hs. Cierre 13/11