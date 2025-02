Jubilaciones en marzo: cuánto subirán y cómo impacta el congelamiento del bono

El haber mínimo subirá un 2,21%, pero el bono de $70.000 sigue congelado, lo que reduce la mejora real para los jubilados.

Las jubilaciones y pensiones aumentarán un 2,21% en marzo, de acuerdo con la inflación de enero informada por el INDEC. Sin embargo, el refuerzo de $70.000 que perciben los jubilados de la mínima seguirá sin actualización, lo que limita la suba real de estos ingresos.

Mientras que la jubilación mínima sin bono pasará de $273.086,50 a $279.124,50, quienes perciban el refuerzo seguirán cobrando un total de $349.124,50. Esto representa un aumento efectivo del 1,8%, por debajo del 2,21% general y de la inflación acumulada en los últimos meses.

El mismo efecto se observa en otras prestaciones previsionales. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, también subirá un 2,21%, pero con el bono congelado la mejora real será del 1,7%.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), que representan el 70% de la mínima, el aumento total será del 1,6%. Así, en marzo la PUAM será de $223.299,50, y las PNC alcanzarán los $265.387,10.

El bono de $70.000, implementado en marzo de 2023 como refuerzo para los jubilados de menores ingresos, nunca se incorporó al haber mensual ni se ajustó por inflación. Si se hubiese actualizado, debería ser de $145.370 en marzo, llevando la jubilación mínima total a $424.464 en lugar de los $349.124,50 que efectivamente cobrarán los beneficiarios.

Además, al no formar parte del haber, el refuerzo no se considera en el cálculo del aguinaldo, generando una pérdida adicional.