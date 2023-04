José Luis Espert más cerca de Juntos por el Cambio: solo falta la aprobación del PRO

Desde la Coalición Cívica le dieron la bienvenida al diputado liberario. Cuentan con el apoyo de Gerardo Morales, que celebró que Patricia Bullrich rechazara sumar a Milei, y también Miguel Ángel Pichetto. Esperan la decisión de Federico Angelini.

El líder de Avanza Libertad, José Luis Espert, ya tiene un pie adentro de Juntos por el Cambio (JxC), donde es bienvenido por el partido de Elisa Carrió, por el radicalismo y por el excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto. El diputado nacional busca desde hace un tiempo un acuerdo «político, no sólo electoral» con la coalición opositora con el objetivo de concretar una «mega PASO opositora».

«Podemos aportarle mucho a Juntos por el Cambio desde el punto de vista de la transformación económica que la Argentina tiene que hacer», dijo el legislador días atrás. En ese sentido, Espert remarcó que su objetivo es «ayudar a transformar a la Argentina», por lo cual señaló que «con todo gusto sería ministro de Economía, gobernador o Presidente».

Semanas antes, Espert había logrado su propósito en la provincia de Buenos Aires, al forjar una alianza con JxC de la provincia de Buenos Aires, donde se decidirá, según dijo, «cuál es el mejor lugar para llevar arriba las ideas de la libertad».

Poco después, el titular de la Unión Cívica Radical (UCR) Gerardo Morales celebró que Patricia Bullrich, rechazara una alianza con Javier Milei y, por contrario, dijo estar de acuerdo con el ingreso de Espert a JxC. “Milei es un desquiciado, Espert no, tiene un pensamiento liberal que en algunas cuestiones podemos compartir o no pero es un dirigente responsable, no es un salto al vacío”, dijo Morales.

Este miércoles, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, dijo que recibió la solicitud del líder de Avanza Libertad para ingresar a JxC: «Como Presidente de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), recibí una carta de @jlespert, del espacio Avanza Libertad, en que expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo», escribió Ferraro en Twitter.

«JxC debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante», cerró Ferraro.

«Morales y Ferraro están de acuerdo, quedó pendiente la respuesta de Angelini, pero yo creo que es conveniente sumar», planteó Miguel Ángel Pichetto.

En ese sentido, Pichetto explicó que la intención es sumar al diputado nacional de Avanza Libertad al debate de economistas que convocó la coalición opositora para tener un diagnóstico certero del proceso económico que vive la Argentina.

«Creo que hay que sumar antes que restar y me parece que ampliamos la base de sustentación con una corriente liberal muy interesante que tiene impacto en el principal distrito del país, que es la provincia de Buenos Aires», resaltó el líder de Encuentro Republicano Federal.

Y añadió: «Espert estaría dentro de la coalición, en el proceso de la primaria cualquiera sea el resultado y la candidatura que lleva adelante, y los votos se sumarían a la coalición».