Jesus Rodríguez visitó Mercedes con un mensaje de esperanza y el rol protagónico que tendrá la Unión Cívica Radical de cara al 2023.

El jueves 27 el Comité para Radical tuvo el honor de recibir a Jesús Rodríguez, actual Auditor General de la Nación, ex diputado y ex Ministro de Economía. Una persona de amplia trayectoria y muchos conocimientos que brindo un panorama de la actualidad, pero sin dejar de recordar el pasado. Un pasado que debe ser revalorizado, sin nostalgias, en tanto fue la evidencia de que se puede superar grandes adversidades como lo hizo Alfonsín al enfrentarse a un poder militar aún muy fuerte. Desafío que lo llevó a derogar la Ley de Auto amnistía, modificar la ley para que los militares pudieran ser juzgados por tribunales civiles, crear la CONADEP y finalmente, en un proceso judicial inédito para el mundo, juzgar a los genocidas, a pesar de todas las oposiciones.

Así mismo insto a la audiencia a valorizar esa historia de cara al futuro para poder enfrentar los problemas principales que él ve en nuestro país, el estancamiento económico y la baja calidad institucional. La forma de enfrentar este reto, propuso será con elecciones limpias y justas, garantías de una democracia que respete los derechos individuales, y un sistema institucional en el que exista la división de poderes y funcione el sistema de controles del Estado. Elecciones en las que el Radicalismo debe adoptar un papel protagónico a través proponer candidatos en todas las categorías y en todos los lugares.

Finalmente consultado por la política hacia el interior del Frente Juntos, reafirmo la certeza de que es el mejor camino y comentó sobre la labor que desde las cuatro fundaciones que integran el espacio están llevando adelante en relación a la elaboración de una propuesta conjunta que oriente la acción del futuro gobierno, independientemente del candidato que tenga esa responsabilidad. Propuesta que contendrá no solo la guía de gobierno, sino que se sostendrá en un diagnóstico que debe ser conocido por toda la ciudadanía y repetido una y otra vez para que todos conozcamos de donde estamos partiendo y podamos así tener real conciencia de las dificultades a enfrentar.