SCJBA busca poner límites al uso de la IA en el ámbito judicial

JUSTICIA

Buscan regular la Inteligencia Artificial (IA): ya que “ha dejado de ser una tecnología emergente para transformarse en una herramienta ya incorporada“.

Con estas palabras empieza el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la PBA para regular el uso de la IA en la labor judicial bonaerense. Actualmente, el proyecto está en etapa de consulta pública, pero ya deja en claro algunas cuestiones.

La intención en este caso es que “magistrados, funcionarios, agentes, colegios profesionales, instituciones académicas y demás interesados” hagan observaciones y aportes al proyecto. Según se informó, esta instancia de participación va a permanecer abierta hasta el 7 de agosto.

El Reglamento para el desarrollo y uso responsable de la Inteligencia Artificial es un documento de 45 páginas que crea una autoridad de aplicación, la Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que deberá abocarse específicamente a estos asuntos.

En términos generales, la Suprema Corte manifiesta que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”. Esto significa que “bajo ninguna circunstancia se puede delegar en una IA la toma de decisiones judiciales que impliquen la resolución del proceso o procedimiento administrativo, la valoración de pruebas o la construcción del razonamiento jurídico que fundamenta una resolución o sentencia“.

En síntesis, deberán “ejercer un control sustantivo, efectivo y documentado” de la IA que utilicen.

De esta manera, el Poder Judicial bonaerense intenta acercarse a las últimas tecnologías. Cabe aclarar que hasta que no se apruebe la versión definitiva del reglamento su contenido es “orientador y no vinculante”, informaron desde el máximo tribunal.