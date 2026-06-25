Javier Milei: “Argentina crecerá como nunca antes se vio en su historia”

POLÍTICA

El Presidente de la Nación disertó en la Fundación Faro en el Yatch Club Argentino de Puerto Madero.

A continuación, un repaso de las frases más salientes de un amplio discurso.

“En el primer trimestre, el PBI creció en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se batió un nuevo récord de producción. Ese dato, en la comparación, muestra que se expandió a un ritmo de 0,7%. Parece un número escueto, pero la realidad es que, cuando mirás la historia, la tasa de crecimiento anual es inferior. En nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en 100 años”, dijo el mandatario nacional.

“La economía, en abril de 2024, creció muy fuerte. Pero los medios de comunicación se ocuparon de ocultarlo. Se empecinaron en mostrar datos de la peor manera. En supuestos medios que supuestamente están alineados con las ideas de la libertad. Pero en realidad están alineados con robar de la política y extorsionar desde el sistema judicial”, analizó.

“La política quiso quebrar el corazón del programa, el Congreso aprobó 40 leyes sin contrapartidas de ingresos. Una orgía que busca destruir a los argentinos. La contraparte fue que el riesgo país subió a más de 1.500 puntos básicos. Esto generó un fuerte freno de la economía. La economía, frente a la salvajada, intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer peripecias con los empresarios, con destrozos… o, digamos, metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, lo superamos”, recordó.

Milei además dijo que si los argentinos “siguen abrazando las ideas de la libertad, Argentina crecerá como nunca antes se vio en su historia. Ya tenemos 150 mil millones por RIGI y la economía se va a acelerar, además de las licitaciones por corredores viales. Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abrochense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”.

“Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”, completó.

“El Gobierno no está inmovilizado. Redoblamos la apuesta, cumplimos todo por marzo y abril y vamos por más. Nunca vi algo tan agresivo pero la falta de pautas hace mal. Pero les digo: el camino de la libertad está en la Argentina, para la prosperidad de todos, con una batalla en todos los frentes. Y no nos vamos a detener hasta que Argentina sea el país de mejor nivel de ingresos», finalizó.