Incendio en vivienda, pérdidas totales 

CERCA DE LA UNIDAD 5

En horas de la tarde de ayer se produjo el incendio de una vivienda en calle 27 entre 54 y 56. Trabajaron en el lugar 4 dotaciones de bomberos.

Un incendio de proporciones se produjo en una casa de calle 27 entre 54 y 56 y en el cual tuvieron que trabajar cuatro dotaciones de los bomberos voluntarios mercedinos. En la vivienda, que pertenecía a una familia de 4 integrantes –todos mayores de edad- y que no se encontraban en el lugar. Aún no se determinó la causa del inicio del foco ígneo pero el daño fue total; tomando fuego incluso, la tapicería que se encontraba en el fondo de la locación.

Además de bomberos estuvieron presentes en el lugar varios patrulleros de la policía, además del personal de Protección Civil y Desarrollo Social del municipio y ambulancias del SAME.