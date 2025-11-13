Finalizó el Programa Municipal de Pasantías 2025

El programa, finalizó con un encuentro de balance y dijeron presente más de 50 estudiantes de las instituciones educativas.

Allí compartieron sus experiencias de prácticas profesionalizantes realizadas en distintos puntos de la ciudad.

El evento se llevó a cabo en el Centro Cultural La Trocha, también estuvo presente el intendente Juan Ignacio Ustarroz y el secretario de Educación de la comuna, José Luis Pisano, junto a otras autoridades municipales.

Durante el encuentro, se realizó un reconocimiento especial a la Escuela Técnica N° 1 por su colaboración constante. La institución fue destacada por su «compromiso y acompañamiento» en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el marco del programa, promoviendo de manera activa las experiencias de trabajo en comunidad para los jóvenes.