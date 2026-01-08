Fin de semana con paseo de artesanos en avenida 42

Desde el municipio impulsaron un nuevo espacio de encuentro para este fin de semana. Serán las noches del viernes, sábado y domingo. Se busca potenciar a los emprendedores y continuar impulsando el “Verano de Encuentros” en Mercedes.

Con un impulso desde la Secretaria de Seguridad, articulando con al área de Cultura, Turismo y Producción surge esta iniciativa que tiene su paso inicial este finde.

“Este finde invitamos a las familias, a los amigos y amigas a acercarse, como siempre, a La Trocha, pero especialmente a la peatonal que armaremos para poder sentarse a tomar mate, disfrutar del aire libre y apoyar a los vecinos de la ciudad con sus distintos emprendimientos”, narró Jimena Rivas, directora de Cultura.

Cada día, la propuesta tendrá su apertura a las 18:00 h y finalizará a la medianoche. El tránsito estará cerrado desde 15 y 42 hasta 29 y 42, brindando, también, el máximo de seguridad vial.

“Con las actividades de verano buscamos promover el encuentro, el disfrute del aire libre y de los espacios compartidos, sin pantallas, con menos teléfonos móviles y más diálogo”, contó Rivas, y remarcó: “Por eso invitamos a que traigan el equipo de mate, algo fresco o disfruten de las ofertas que habrá en el paseo; pero, especialmente, que nos encontremos en la tarde y noche de la ciudad”, destacó la funcionaria.

También estará atenta y actuando la Secretaría de Seguridad vía el área de Tránsito, resguardando la zona de intervención, tanto por las familias frentistas como para quienes asistan.