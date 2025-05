El titular de ARBA Girard sobre el blanqueo sin ley: “Somos los comunistas que pedimos seguridad jurídica”

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó los anuncios del Gobierno nacional respecto al denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros y rechazó las críticas del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, por la falta de adhesión de la provincia.

“Hasta el momento no hay nada concreto a lo que adherir: lo único que anunciaron fue la creación de un régimen simplificado de Ganancias como condición para un blanqueo que carece de sustento legal”, afirmó Girard. Según explicó, el esquema no cuenta con el respaldo normativo necesario para brindar garantías a los contribuyentes que buscan regularizar sus ahorros en dólares no declarados.

En declaraciones radiales, el titular de ARBA ironizó: “Ellos se presentan como los defensores de los argentinos de bien, y resulta que nosotros somos los comunistas -como sinónimo de soviéticos- que pedimos seguridad jurídica”. Y subrayó que esa garantía es indispensable para cualquier ciudadano que pretenda utilizar sus dólares no declarados sin exponerse a sanciones futuras.

Girard advirtió que el anuncio fue precipitado y sin respaldo jurídico: “Se apuraron. No sé cuál es la urgencia que tienen. O el ministro (Luis Caputo) no contaba con toda la información, o el presidente (Javier Milei) creyó que con su palabra alcanzaba. Pero no se modificó el régimen penal tributario, ni el Código Fiscal, ni las normativas vinculadas a la prevención del lavado de activos”.

En ese sentido, recordó que “si alguien utiliza fondos no declarados para adquirir un bien, el Estado cuenta con cinco años para exigir el pago de los impuestos omitidos. Les guste o no, eso está establecido por ley”.

Por último, Girard confirmó que está prevista una reunión con las autoridades de ARCA para conocer con mayor precisión sus propuestas y discutir los términos de una eventual adhesión. “Vamos a escuchar, a ver qué plantean, qué proponen, a qué deberíamos adherir”, expresó. Cabe destacar que ARBA y ARCA ya mantienen convenios vigentes y mecanismos activos de intercambio de información.

Incluso, el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense, había adelantado el último martes que “si nos convocan, si nos llaman, evaluaremos el convenio y no hay ningún problema en firmarlo. El intercambio de información entre fiscos es fundamental, es valioso para mejorar los servicios a los contribuyentes, para duplicarles tareas de declaración de impuestos”.