El Presidente y De Pedro descubrieron una baldosa en memoria de trabajadores detenidos desaparecidos

DDHH

El homenaje fue en memoria de Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, trabajadores del ministro del Interior.

El presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, descubrieron este martes una baldosa en la entrada de esa cartera, en memoria de Gustavo Américo Varela y Roxana Verónica Giovannoni, trabajadores de ese organismo que fueron detenidos-desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

Y afirmó: «Ellos son parte de 30 mil compañeros más que no sabemos dónde están y que todavía siguen reclamando verdad y justicia. Nada es más importante que no olvidar. Si nosotros sufrimos esta tragedia y dejamos que otros tergiversen la historia, sean negacionistas del horror que vivió la patria y ganen disponiéndonos al olvido, nosotros no tendremos perdón de Dios».

De Pedro destacó el trabajo de las organizaciones presentes para garantizar la memoria en el país, y definió: «Hay un montón de compañeras y compañeros que son puente con nuestra generación y que transmiten sus ideas y sus sueños. Nuestros famosos 30 mil están vivos en esos sueños y en una patria justa y soberana».

«Haber puesto el cuerpo junto a las Madres, las Abuelas e HIJOS son cosas importantes que nos da la vida a todos, por lo que hoy quiero agradecer a los familiares de Roxana y Gustavo, y a todos los compañeros de ATE», precisó el titular de la cartera de Interior al referirse a la tarea que desde el Gobierno nacional se lleva adelante en materia de Derechos Humanos.