SOCIEDAD

La Municipalidad de Mercedes dio un paso significativo en su estrategia de transformación digital con el lanzamiento de su nuevo portal web oficial (www.mercedes.gob.ar).

Se trata de una iniciativa orientada a sostener los niveles de transparencia en información pública y ampliar las prestaciones de servicios online para toda la comunidad.

Clara Zunino, secretaria de Gobierno local valoró la implementación del nuevo portal como un paso muy valioso para la gestión pública. Asimismo, la funcionaria también remarcó que la plataforma refuerza el compromiso histórico con la rendición de cuentas:

Por su parte, desde el área de modernización a cargo de César Gómez destacaron la decisión de prescindir de servicios tercerizados garantizando la soberanía en el manejo y mantenimiento de la infraestructura digital, optimizando los costos operativos.

Ejes del nuevo portal web: