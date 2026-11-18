ACOMPAÑAMIENTO

Con la presencia del intendente Juan Ignacio Ustarroz y el director de Deportes, Martín Silvestre, la gestión municipal concretó una nueva entrega de materiales e infraestructura a clubes y espacios de formación de la ciudad.

El trabajo se realizó de manera conjunta con el área de Servicios Públicos, a cargo de Luis Ponce, donde también se aportó mejoras edilicias y equipamiento fabricado íntegramente en el corralón municipal.

En el marco de las políticas públicas de acompañamiento constante a los clubes de barrio y espacios comunitarios de la ciudad, el intendente municipal, Juan Ignacio Ustarroz, junto al director de Deportes, Martín Silvestre, encabezó una nueva jornada de entrega de insumos, materiales de entrenamiento y mejoras de infraestructura destinada a fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas locales.

En esta oportunidad, las instituciones beneficiadas fueron el Club Trocha, la Escuela de Boxeo Güemes, la escuela de artes marciales Chau do Kuang y el Club de Rugby local.

Un aspecto destacado de esta entrega fue el aporte de infraestructura y mobiliario deportivo fabricado por manos mercedinas. Las tareas y la construcción estuvieron a instancias de la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Luis Ponce.

Para el Club de Rugby, el municipio aportó bancos de suplentes, bicicleteros y racks para sentadillas destinadas al gimnasio de la institución, todo elaborado en las instalaciones del corralón municipal. Asimismo, pensando en el desarrollo de sus disciplinas, se entregó equipamiento específico que incluye pelotas, colchonetas de choque, colchonetas de tackle, conos, conos tortuga, 4 reflectores para iluminar las canchas y bochas de hockey.

Por su parte, el Club Trocha recibió barreras y muñecos de barrera para entrenamiento, fundamentales para la práctica táctica del plantel, además de un lote compuesto por pelotas, conos, conos tortuga y material general de entrenamiento.

El acompañamiento municipal también alcanzó a los deportes de combate. La Escuela de Boxeo Güemes recibió un completo kit de protección e indumentaria para resguardar a los deportistas, que incluyó guantes, guantines, protectores inguinales, vendas, protectores bucales y cascos. En la misma línea, se respaldó las actividades de la escuela Chau do Kuang.

Durante la recorrida y entrega de los elementos, el intendente Juan Ignacio Ustarroz reflexionó sobre el rol fundamental que cumplen las instituciones deportivas en el entramado social de Mercedes.

«Cada club es mucho más que un lugar donde se practica una disciplina; es un espacio de encuentro, de socialización y de profunda inclusión para nuestros niños, jóvenes y familias»

En esa misma línea, Ustarroz destacó «la importancia de la unión y la solidaridad de los vecinos que sostienen el día a día de cada club, en estos y en todos los de la ciudad», subrayando que el deporte es también una herramienta esencial para «el cuidado de la salud y la construcción de una comunidad con valores».