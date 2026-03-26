El Festival por la Memoria colmó el Anfiteatro

MEMORIA

Arte, música y homenaje se combinaron en una jornada emotiva en el nuevo anfiteatro.

El Anfiteatro municipal y los espacios verdes del predio fueron el escenario de una jornada intensa y conmovedora durante el “Festival por la Memoria”, donde el arte y la música se conjugaron para recordar a los detenidos-desaparecidos y asesinados de la última dictadura cívico militar y reafirmar la necesidad de sostener la memoria colectiva.

Desde temprano, las instalaciones dispuestas en el parque convocaron a vecinos y visitantes con homenajes, la confección de pañuelos y pintura en vivo, prácticas que interpelaron tanto por su carga simbólica como por su cuidado estético. El ingreso al anfiteatro fue anunciado por la poesía de Lucía Buzzalino, cuya intervención preparó el clima para el evento.

En el escenario principal abrió la noche Dan Ross, el artista pop en pleno ascenso que presentó “Putitx”, su flamante EP grabado en Estudio Equilibrio y producido por Marcos Porcar, conformado por siete composiciones originales, algunas reversionadas para formato banda. Fue un show enérgico y cuidadosamente concebido desde lo musical, donde no faltó el característico baile urbano del líder que contagió emoción y dinamismo.

A lo largo de la jornada, la red de comedores local brindó la propuesta gastronómica, ratificando una vez más su compromiso con los chicos y familias en situación de vulnerabilidad.

Más tarde, integrantes del Instituto de Formación Docente y Técnica Nº 7 ofrecieron nuevas lecturas en torno al 50º aniversario del golpe de Estado, aportando contexto y reflexión histórica a la jornada. A continuación, Gambo se presentó en formato acústico y, sin su banda, logró una conexión íntima con el público a través de su piano; su mezcla de irreverencia y mensaje reflexivo exigió bises y propició un momento sorpresivo y entrañable cuando Justina, un joven pianista del público, subió al escenario para interpretar juntos “Los dinosaurios” de Charly García.

Los Mango Blu continuaron la noche también en formato acústico; dos integrantes subieron al escenario para presentar temas de Cerca trova, disco que en 2005 consolidó a la banda como referente local del rock vintage y que refleja su compromiso social.

El cierre contó con la presentación de La Gran Lady en un anfiteatro colmado: público cercano, especialmente jóvenes, que vivieron el show como un ritual colectivo y acompañaron cada tema con entrega.

El momento más emotivo de la noche fue la evocación de los detenidos-desaparecidos de Mercedes, con la nostálgica “Juguetes Perdidos” como base sonora. El público elevó carteles con los rostros de las víctimas del terrorismo de Estado, reafirmando el “Presentes” que exige memoria activa. El Festival por la Memoria dejó ver cómo trabajadores, artistas y público confluyeron en una jornada de reconocimiento, cuidado y celebración que evidenció esfuerzo y dedicación.

Más allá del disfrute cultural, la convocatoria subrayó la importancia de mantener viva la memoria para que nunca más se repitan las atrocidades de la última dictadura argentina.