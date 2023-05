El Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe” se presentará en Mercedes

Coro Polifónico Nacional de Ciegos

“Carlos Roberto Larrimbe”

Ciclo de conciertos en la Provincia de Buenos Aires

MERCEDES

3 de junio – 20 h.

Parroquia San Patricio

Calle 12 N° 462, Ciudad de Mercedes – Pcia. De Bs As

Desde la Dirección Nacional de Elencos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, queremos invitarlos al concierto que dará el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe” el próximo sábado 3 de junio a las 20 horas en la Parroquia San Patricio de la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires

Dicho concierto contará con la dirección del Mtro. Osvaldo Manzanelli, quien brindará un repertorio académico sacro y popular de célebres compositores y arregladores nacionales e internacionales.

“Para nosotros realizar estas giras por la Provincia de Buenos Aires nos da la oportunidad de mostrar lo que hacemos, vincularnos y tener un ida y vuelta con el público, recibir el afecto de las localidades agradeciendo siempre a las personas que nos invitan. Este año cantamos obras nacionales, latinoamericanas y brindaremos ese repertorio en Mercedes donde estuvimos hace unos pocos años recordando un muy buen concierto y deseando que se repita la alegría de la gente. Para nosotros como elenco nacional es una forma de mostrar lo que se organiza desde la Dirección Nacional de Elencos Estables.”

David Morales, coreuta

Programa:

LAUDATE DOMINUM (“Alabad al Señor”) Josep Vila i Casañas (España 1966)

CRUCIFIXUS (“Crucifixus”) Antonio Lotti (Italia 1667 – 1740)

TOTA PULCHRA ES (“Toda hermosa eres”) Ola Gjeilo (Noruega 1978)

ALLELUIA Jake Runestad (EEUU, 1986)

YOU RAISE ME UP (“Tú me elevas”) Rolf Lovland (Noruego, 1955) / Brendan Graham (Irlanda 1945) Arr.: Nilo B Alcala (Filipinas 1978)

REGRESO Esteban Tozzi (Buenos Aires 1962)

HAY QUIEN PRECISA Música: Silvio Rodríguez (Cuba 1979) Arr: Beatriz Corona (Cuba 1989)

EL CANTO QUIERE SER LUZ Wilma Alba Cal (Cuba 1988)

CHACARERA DE LAS PIEDRAS Atahualpa Yupanqui / Pablo del Cerro Arreglo vocal: Hugo C. de la Vega

BIS: JUANA AZURDUY Ariel Ramírez (Santa Fe1921-2010) V.C.: Hugo de la Vega

Acerca del Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”

Creado el 2 de febrero de 1947. Es una institución conformada en su totalidad por personas totalmente ciegas o con un nivel avanzado de disminución visual, que encuentran en esta actividad un medio estable de vida.

Para ingresar al Coro Polifónico Nacional de Ciegos (C.P.N.C.) es imprescindible tener conocimientos musicales, un mínimo de técnica vocal y buen manejo de la escritura y de la musicografía Braille. El ingreso se efectúa a través de concursos que se realizan cuando hay necesidad de cobertura de vacantes.

La modalidad de trabajo no difiere mucho de la de cualquier otro coro. Se ensaya todos los días, con sesiones de técnica vocal, ensayos parciales por cuerdas, y ensayos grupales.

La única diferencia está dada en que los coreutas que integran el Coro trabajan con partituras escritas en notación Braille, para lo cual el Coro cuenta con un cuerpo de copistas. En la actualidad el Coro está conformado por el director, la preparadora vocal, el pianista, cuatro jefes de cuerda, 55 coreutas, 16 copistas, un dictante, una secretaria técnica puesta en escena y cuatro técnicos de maniobra escénicas de conciertos.

Nuestro Coro fue fundado en el año 1947 por el maestro Carlos Roberto Larrimbe; desde entonces ha sido para los ciegos argentinos y de países limítrofes, el medio idóneo para el desarrollo artístico de los mismos, pero además, una fuente de trabajo digna para quienes quisieran hacer de la música su medio de profesional, constituyéndose en un patrimonio único en el mundo, verdadero orgullo nacional.

Acerca de Osvaldo Manzanelli

Cursó sus estudios musicales en el Conservatorio Provincial de Morón en las carreras de Piano, Canto y Dirección Coral, egresando de la Cátedra del Ciclo Superior de Dirección Coral a cargo del Maestro Roberto Saccente. Participó en el Taller de directores de Coro a cargo del Maestro Felipe Vallesi en la 2ª Cantata Bonaerense, en el Taller de directores dictado por el Maestro Andrenacci en la 3ª Cantata Bonaerense y 1ª Latinoamericana.

En 1992 participó en América Cantata I, en el Taller de Dirección Coral del Maestro Alberto Balzanelli.

En 1995 cursó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, el “Seminario-Taller” de Dirección Coral a cargo del maestro Néstor Andrenacci.

Entre 1976 y 1978 realizó la labor de Maestro Preparador del Coro Municipal de Merlo.

En 1979 ingresó por concurso al Coro Polifónico Nacional para integrar la cuerda de Tenores.

En 1986 asumió la dirección de la Asociación Coral Lorenzo Perosi, cargo que continúa desempeñando.

En 1989, siendo Jefe de Cuerda, fue promovido al cargo de Subdirector del Coro Polifónico Nacional, al cual condujo como Director a cargo.

En 1991 fue nombrado por concurso, Subdirector del Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, ejerciendo su dirección; en ese mismo año creó el Coro de Padres del Instituto San José de Morón.

En diciembre de 2001, obtuvo por concurso el cargo de Director Titular del Coro Polifónico Nacional de Ciegos.

En el aspecto pedagógico, desarrolló una vasta tarea ofreciendo conciertos didácticos, principalmente con el Coro Polifónico Nacional de Ciegos en Escuelas de Capital Federal y conurbano bonaerense en todos los niveles educativos.

Durante todos estos años, ha llevado a distintos escenarios de nuestro país, el repertorio coral en sus distintas formas, (a capella, Sinfónico Coral, de Cámara, Litúrgico y Popular Folklórico). De esta manera trabaja en el logro de su objetivo: La difusión de la música.

Acerca de la Dirección Nacional de Elencos Estables

La Dirección Nacional de Elencos Estables es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación que tiene a su cargo la instrumentación de las políticas públicas para el desarrollo, el fomento, la difusión y la divulgación de las expresiones artísticas y culturales ligadas a los elencos nacionales de música y danza. Desde su creación en agosto de 2017 y hasta la actualidad, se encuentra bajo la dirección de la Sra. Mariela Florencia Bolatti,

Están en la órbita de la DNEE, la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Pascual Grisolía”, el Coro Polifónico Nacional, el Coro Polifónico Nacional de Ciegos “Carlos Roberto Larrimbe”, el Coro Nacional de Niños, el Coro Nacional de Música Argentina, el Ballet Folklórico Nacional, la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y el Programa Nacional de Formación Coral

Sus objetivos son los de programar, conducir y difundir las actividades de los cuerpos artísticos, promover la formación en jóvenes y profesionales, estimular la creación de obras de autores nacionales, interpretar la música y la danza en todas sus manifestaciones, apoyar las actividades a nivel federal y fomentar la cooperación y el intercambio cultural y artístico con otras entidades nacionales e internacionales.