CONCEJALES DEL RADICALISMO

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical convocó a una conferencia de prensa con el propósito de explicar el porque del acompañamiento al Ejecutivo tanto en el Presupuesto hace algunos días, como en la Ordenanza Fiscal e Impositiva durante la jornada del martes.

“Buscamos una negociación con el Ejecutivo para beneficiar a los vecinos… lo logramos, pues caso contrario hubiese salido como pretendía el oficialismo porque tiene las manos suficientes para aprobar lo que se proponga”, exclamaron los ediles Aída Laporta, Daniel Ivaldis y Débora Lacasa en el primer piso del Palacio Comunal.

Sentados sin más compañías y ante un puñado de medios locales, los ediles del radicalismo detallaron las instancias de encuentros y reuniones y sostuvieron que rechazar sin hacer propuestas para mejorar lo que existía, fue simplemente “lavarse las manos”.

La situación tomó relevancia a partir de la decisión de los mayores contribuyentes que representaban a la fuerza, quienes se opusieron a la Ordenanza, por lo tanto, desconocieron cualquier negociación que pudo haber realizado la bancada. Esos mayores contribuyentes vienen de cuando aún existía Juntos y ahora se encuentran con la división UCR-PRO.

Sin embargo, dos de ellos: José María Comesaña y Edgar Kilmeatte, supieron ocupar una banca en el deliberativo y saben de este tipo de instancias. Mucho más el propio Kilmeatte quien tuvo la responsabilidad de conducir el bloque en aguas turbulentas y supo quejarse en voz alta durante algunas sesiones, cuando sus pares no respetaban lo que él mismo acordaba en labor parlamentaria.

“Tienen las manos suficientes para aprobar todo como venía, sin necesidad de ninguna mano opositora. Por eso quisimos trabajar para mejorar esas condiciones pensando en los vecinos”, sostuvo Lacasa. En tal sentido la gestión municipal tenía previsto incrementar las tasas en el primer período, es decir en enero, en un 69 por ciento. Fruto de esas charlas, solo se aplicará un 34 % en el primer período y el resto será prorrateado en las cinco cuotas restantes del 2025. Además, consiguieron que el tope de incremento sea el 100 por ciento y no el 150 como originalmente se había escrito en la ordenanza.

“Creemos en el poder del dialogo, no levantamos la mano a carpeta cerrada. No estamos de acuerdo con el incremento del 69 % de las tasas, pero preferimos que se haga en etapas para que no impacte fuerte en los vecinos”, señalaron.

Los concejales de la UCR aseguran que trabajaron responsablemente en un momento político complejo, “cada uno llevará en su conciencia lo que hizo, nosotros estamos aliviados. Creemos que lo que conseguimos fue lo posible, no lo ideal… Quienes rechazaron no pensaron en el vecino, en la ayuda al Hospital, a Bomberos o el SAME… se lavaron las manos”, se les escuchó.

No ocultaron que dentro del radicalismo las posiciones eran diferentes y se mostraron incomodos con la actitud de algunos correligionarios y hasta del propio comité. Hasta deslizaron que tal vez, en este tiempo, algunos han cambiado de parecer y simpatizan con otros sectores de la política local. “Si hasta posaron todos juntos para una foto”, dijeron en relación a sus mayores contribuyentes que se mostraron con el PRO y los Libertarios luego de la sesión.