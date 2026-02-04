EDEN ejecutó un plan de obras para fortalecer la red eléctrica en Mercedes

Más de 1.500 usuarios se verán beneficiados con una red más robusta, segura y preparada para el desarrollo de la comunidad

EDEN llevó adelante una serie de obras destinadas a fortalecer y modernizar la infraestructura eléctrica de la ciudad de Mercedes, en el marco de su Plan de Obras orientado a mejorar la calidad, la seguridad y la confiabilidad del servicio.

Los trabajos realizados incluyeron un aumento de potencia en transformadores, una intervención clave para acompañar el crecimiento de la demanda eléctrica y optimizar el desempeño de la red en distintos sectores de la ciudad. Estas mejoras alcanzan a 15 barrios, beneficiando de manera directa a aproximadamente 1.525 usuarios.

Entre las zonas alcanzadas por las obras se encuentran los barrios Cárcel, Mitre, América, Lomas Pacífico, Medalla Milagrosa, Durazno, 3 de Febrero, París Gianini, San Francisco, Este, Virgen del Rosario, Estrada, El Rosedal, José Hernández y San Antonio, donde los vecinos contarán con un suministro más estable, seguro y con mayor capacidad de respuesta ante picos de consumo.

La ejecución de estos trabajos demandó una inversión de 15 millones de pesos y forma parte de las acciones que EDEN desarrolla de manera sostenida para reforzar el sistema eléctrico local y acompañar el desarrollo de la comunidad.

Con estas intervenciones, EDEN reafirma su compromiso con Mercedes, impulsando obras que fortalecen la infraestructura energética y contribuyen a mejorar la calidad de vida de los usuarios.