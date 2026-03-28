Dubarry reprogramó la vacunación antigripal para adultos mayores por falta momentánea de dosis

SALUD

Según informaron desde la dirección del nosocomio local, este jueves se comunicó la decisión de reprogramar de manera urgente el operativo de vacunación antigripal.

Debido a la alta demanda registrada en las últimas jornadas, temporalmente no dosis hay disponibles para el segmento de adultos mayores.

Ya se realizó la correspondiente petición al Ministerio de Salud provincial y se espera que el suministro se normalice en los próximos días. Una vez que las vacunas estén nuevamente disponibles, se comunicará de inmediato el reinicio de la atención para este grupo etario.

De todos modos, se comunicó que los grupos prioritarios continúan teniendo disponible la inmunización: pese al faltante para mayores de 65 años, el hospital ratificó que la campaña continúa vigente para el resto de los grupos de riesgo (hasta los 64 años). Los ciudadanos comprendidos en las siguientes categorías pueden acercarse a recibir su dosis: embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas (hasta 10 días post-parto), niñas y niños de 6 meses a 2 años, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (con indicación médica) y también personal estratégico y personas en contacto con aves de corral.

Pueden hacerlo en el horario de 08:00 a 10:00 hs quienes deseen colocarse la dosis. En esta época, la vacunación antigripal es la herramienta más eficaz para reducir las complicaciones, hospitalizaciones y secuelas ocasionadas por el virus de la influenza en la población vulnerable.