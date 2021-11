Diego Armando, el equipo de la liga que traspasó fronteras  

DEPORTES

En el marco de cumplirse un nuevo aniversario del natalicio de Diego Maradona hubo homenajes en todo el país recordando “al más grande”. En nuestra ciudad uno de los equipos de la liga de fútbol lleva su nombre y Maxi Cané, uno de los fundadores, recordó el momento en el que Maradona se enteró de su existencia y se comunicó con ellos.

Maxi Cané, uno de los socios fundadores del Club Atlético Diego Armando de Mercedes, se refirió al origen de la institución en el marco de los homenajes realizados por el aniversario del natalicio de Maradona. Por Radio Provincia, indicó que junto amigos que formaban parte de una peña “organizaba campeonatos de fútbol y hace unos años se me ocurrió ponerle a mi equipo la Diego Armando, con ese nombre competimos en campeonatos nocturnos de la ciudad, hasta que se me ocurrió que compitiéramos como Club en la Liga Mercedina”.

El referente de la entidad aseguró que el mejor jugador de la historia se comunicó telefónicamente con ellos cuando se enteró de la existencia del club. Cané reveló que “en ese momento Diego estaba de novio con Rocío Oliva quien, según su versión, le dijo que nosotros estábamos lucrando con su nombre. En nuestras redes sociales estaban nuestros teléfonos y Diego primero me llamó a mí y no atendí. Después llamó a mi amigo, a quien directamente le preguntó qué estaban haciendo con su nombre, pero Agustín no le creyó y le cortó”.

Según el relato, se volvieron a comunicar desde el mismo celular pero esta vez la hablaba era Rocío, que le pasó con Diego: “mi amigo empezó a tartamudear y no sabía qué decirle. Diego le pedía que no llore y quería saber qué onda el tema del nombre. Agustín le contó qué éramos un grupo de amigos que decidimos hacer un club con su nombre a modo de homenaje, que tenemos nenitos y que ayudamos comedores, y él le terminó diciendo que estaba re contento y que quería venir a Mercedes a comer un asado, pero nunca pasó”, lamentó.

Cane destacó que la camiseta titular de Diego Armando es azul y dorado mientras que la suplente lleva los colores de la Selección Argentina y valoró los esfuerzos que deben hacer para permanecer en la Liga. “Nosotros no contamos con una cancha y tenemos que pagar una cuota de 30 mil pesos por mes para jugar en la Liga que disputan 23 equipos. Además, se abona un seguro por jugador y el lavado de camisetas y demás. Para bancarlo hacemos rifas y todo lo que se te ocurra”, precisó y luego señaló que “por el momento tenemos primera y reserva y una escuelita que se llama Barrilete Cósmico que tiene 37 chicos que, tras la pandemia, continuará con sus actividades desde febrero próximo”.