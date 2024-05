Después de la tormenta, nació este ARCOIRIS

La tremenda pandemia que nos tocó atravesar en todo el mundo, hace

pocos años, no solo dejó profundas cicatrices en nuestra sociedad por los

seres queridos que se llevó, sino que también generó un sinnúmero de

problemas en nuestra desigual economía, resultandos castigados los más

vulnerables.

Algunas actividades sufrieron más que otras la pérdida de puestos de

trabajo fruto de la imposibilidad de realizar encuentros de personas. Así le

pasó a un grupo de 4 mujeres que formaron parte de un jardín maternal

en el que también se festejaban cumpleaños infantiles.

Cuatro mujeres que de la noche a la mañana se quedaron sin trabajo, sin

sustento para sus familias. Cuatro mujeres que se encomendaron a la

Virgen María pidiéndole que no las abandone y que las acompañe a salir

adelante.

Caminaron hasta Luján llevando ese pedido y toda la confianza puesta en

Dios, la Virgen María y en sus propias fuerzas para encontrar una salida a

su angustiante situación.

Así como una lluvia inesperada en un día soleado nos regala un arcoíris, la

pandemia y su arrolladora consecuencia negativa les dieron a estas 4

mujeres la fuerte convicción de que uniéndose y trabajando juntas por un

objetivo, todo se iba a ir solucionando.

No fue casual, entonces, que le pusieran a su proyecto el nombre de

“ARCOIRIS”, y crearan una ejemplar cooperativa de trabajo que hoy está

cumpliendo sus primeros 3 años de vida, siendo actualmente solo dos de

aquellas mujeres sus dueñas: Cintia y Josefina.

El Jardín Maternal Arcoiris hoy festeja su tercer aniversario junto a la

comunidad educativa y las familias, contando con la trascendente

presencia del arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Mercedes-

Luján, Monseñor Jorge Scheignin, a quien agradecemos de todo corazón

por honrarnos con su acompañamiento.

Sobre todo, porque, cumpliendo el deseo de las cuatro fundadoras de

Arcoiris, en este acto vamos a entronizar la imagen réplica de la Virgen de

Luján para que siga manifestando el padrinazgo divino a este proyecto que

merece todo el respeto y la valoración de la comunidad mercedina.