Cuidados para evitar un golpe de calor

Las temperaturas están en ascenso en gran parte del país y en los próximos días se esperan elevadas marcas en la costa atlántica, ciudades del centro y oeste bonaerense y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Con este pronóstico, es necesario tener en cuenta algunos cuidados para evitar que las altas temperaturas afecten la salud de la población en general y, principalmente, de los grupos de riesgo.

En esa línea, el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, recordó que para evitar golpes de calor, es fundamental hidratarse, comer liviano, no exponerse al sol entre el mediodía y la tarde, y usar protección solar, entre otras medidas de cuidado.

“El golpe de calor es un trastorno ocasionado por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad”, indicó la cartera sanitaria.

Para no sufrir esta afección, se aconseja: No exponerse al sol entre las 10 y las 16; Evitar completamente la exposición al sol de menores de 1 año; Utilizar protección solar con factor mayor a 50, colocándolo al menos 30 minutos antes de la exposición al sol y renovando su aplicación cada 2 o 3 horas, luego de meterse al agua o en caso de haber transpirado; Usar gorra o visera y ropa fresca, liviana y de colores claros; No realizar actividad física intensa, sobre todo en las horas de más calor; En las viviendas, evitar el ingreso de sol directo, ventilar los espacios durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas descienden, entre otras recomendaciones.

La importancia de una buena hidratación

La deshidratación es una condición que se caracteriza por perder más líquidos de los que se ingieren, provocando que el cuerpo no pueda funcionar correctamente. Es importante cuidar la hidratación y prestar especial atención a los grupos de riesgo, como personas gestantes, lactantes, niños y niñas y personas mayores, ya que presentan mayor riesgo de deshidratación.

Para mantener una buena hidratación en épocas de mayor temperatura, tener en cuenta los siguientes tips: Tomar agua con mayor frecuencia aunque no se sienta sed; Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, ya que aumentan la temperatura corporal y la pérdida de líquido; Disminuir el consumo de infusiones calientes y evitar el de bebidas azucaradas; Las bebidas recomendadas son el agua segura, aguas saborizadas caseras, con limón, naranja, pomelo, pepino, hojas de menta, jengibre, albahaca, así como licuados y jugos preparados con frutas.

Ante la aparición de signos de deshidratación como sed intensa, debilidad, mareos, sequedad en la boca, orina de color intenso o con fuerte olor, trasladarse a una zona cerrada, fresca o a la sombra. Tratar de refrescarse la nuca, la cara y la ropa e hidratarse con agua. Si el malestar persiste, consultar en un centro de salud.