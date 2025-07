Crisis estructural del Fuero del Trabajo

El Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB) dio a conocer un nuevo informe sobre el estado de situación de los Tribunales de Trabajo de la provincia de Buenos Aires entre 2003 y 2024. El estudio confirma una realidad alarmante: mientras la cantidad de causas iniciadas no deja de crecer, el personal asignado y los cargos judiciales cubiertos no acompañan ese crecimiento, profundizando una crisis estructural en el fuero laboral. Según el relevamiento, 2024 fue el año con mayor cantidad de causas iniciadas según las comparaciones con los estudios de los últimos años. El incremento fue del 3,4% respecto a 2023, del 86,4% frente a 2020 y del 68,2% si se compara con 2015. En términos de trabajo por dependencia, el promedio de causas por tribunal aumentó un 207% desde 2003. Sin embargo, ese incremento no se vio acompañado por una incorporación equivalente de personal. En el mismo período, las causas iniciadas aumentaron un 256%, pero la planta de personal apenas creció un 30%. Además, el 70% de los tribunales de trabajo está incompleto: hay 71 cargos de jueces/as vacantes, lo que representa el 32,4% del total de magistraturas previstas. Solo 22 de los 73 tribunales existentes cuentan con el plantel completo de jueces. Departamentales críticas y causas por agente Entre los departamentos judiciales más afectados se encuentra Moreno-General Rodríguez y San Isidro, sede Pilar donde el promedio de causas duplica al provincial. Ambas departamentales cuentan con un único Tribunal de Trabajo desde su creación en 2011 y 2013. En el caso de Moreno-General Rodríguez hay un tribunal más por habilitar, pero en el caso de Pilar no está previsto. En 2024, Lomas de Zamora, La Plata, San Martín, Mercedes, San Nicolás, San Isidro, Quilmes y Zárate-Campana se encontraban por encima de la media en las causas iniciadas por tribunal. En Moreno, además, cada trabajador/a judicial gestionó en 2024 más del doble de causas por agente que el promedio provincial, que fue de 84; seguido por Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes. Esta sobrecarga se sostiene en muchos casos sin cobertura de vacantes ni incorporación de personal, y se refleja en situaciones concretas como jubilaciones sin reemplazo o traslados sin reposición. El informe menciona que en San Martín, por ejemplo, las causas aumentaron un 248% entre 2015 y 2024, pero el personal se redujo un 7%. En Olavarría, la planta se achicó un 25% en el mismo lapso, con un aumento del 34% en causas. A fines de mayo de 2025, el Senado de la provincia de Buenos Aires cubrió 16 cargos vacantes, quedando pendientes de cobertura 55 cargos más. Solo 29 de los 73 tribunales existentes cuentan con el plantel completo. Juicios más largos, conciliación en baja El informe también analiza los modos de resolución y la duración de los procesos. Menos del 22% de los juicios se resuelven con sentencia. Predominan la conciliación y la transacción, aunque la primera viene en baja desde 2017, pasando del 71% al 46% del total. En cambio, las transacciones crecieron del 4% al 19%, acercándose al nivel de las sentencias. En cuanto a los plazos, los juicios con homologación tardan en promedio 208 días, mientras que los juicios con sentencia alcanzan los 706 días. En algunos departamentos como La Plata o San Isidro, estos plazos superan los 950 días. La voz del sindicato “Este informe vuelve a poner en evidencia algo que venimos denunciando hace años: el colapso del fuero laboral no es una situación coyuntural, es estructural. No se puede sostener el normal funcionamiento con un crecimiento exponencial de causas y con tribunales incompletos o sin personal. La falta de inversión y de cobertura de cargos es una forma silenciosa de deteriorar el acceso a la justicia”, señaló Hugo Russo, secretario general de la AJB. Desde la AJB volvemos a pedir la inmediata cobertura de vacantes, la habilitación de los tribunales creados por ley que aún no están funcionando, y una reestructuración integral que priorice las condiciones de trabajo y garantice el acceso a la justicia. Ponemos a disposición el texto completo del Informe del CIyF-AJB para profundizar en el análisis sobre la realidad de los tribunales de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. ADJUNTAMOS INFORME COMPLETO: 2025-04-Datos-Tribunales-de-Trabajo-2003-2024