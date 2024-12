Conocé cómo acceder a la provisión y cobertura de audífonos

IOMA presenta un nuevo programa que brinda prestaciones asistenciales de

fonoaudiología, audiología y más.

La obra social IOMA realizó dos importantes anuncios para sus afiliados: un nuevo

programa para el acceso a audífonos y trámites más sencillos para tratamientos por

obesidad, fertilización asistida y fototerapia para psoriasis.

A partir del jueves 2 de enero, quienes precisen cobertura en audífonos ya no

deberán inciarl el trámite en la Delegación, ya que se dispondrá de un nuevo

programa que brinda prestaciones asistenciales de fonoaudiología, audiología y

prácticas relacionadas a través de profesionales de la AFALP (Asociación de

Foniatría, Audiología y Logopedia Platense).

Para solicitar la cobertura en audífonos deberás concurrir al especialista en

fonoaudiología para que seleccione el audífono correspondiente y lo solicite a la

AFALP. La cobertura es del 100%. Este programa contempla la evaluación de la

necesidad logística, provisión y distribución de audífonos, así como su seguimiento,

excluyendo el mantenimiento y reparación fuera de garantía para los afiliados a

IOMA.

La otra novedad que dio a conocer IOMA es que, de ahora en más, se podrán

resolver de manera más rápida prácticas de Cirugía Bariátrica (by pass gástrico o

manga gástrica), Dermolipectomía (cirugía de colgajos dermograsos), Fototerapia

para psoriasis y Fertilización asistida.

Para ello la persona afiliada debe dirigirse solo una vez a iniciar el trámite en la

Delegación (por trámite de excepción) y luego recibirá el acta con la autorización a

través de la App IOMA Digital.

Según informó IOMA, los afiliados que hayan iniciado alguno de estos trámites no

deberán concurrir a la Delegación a retirar la autorización sino que la descargan

desde la App IOMA Digital. Esta medida tiene como finalidad, simplificar y agilizar el

proceso de autorización y acortar los tiempos de resolución de la gestión por parte

de la persona afiliada.