Con un gran acompañamiento asumió la Comisión Directiva

El pasado martes se desarrolló el acto de asunción de la Comisión Directiva de la Seccional AEFIP Mercedes, encabezada por el Secretario General Juan Martín Andrés, correspondiente al periodo 2023-2027. El mismo se desarrolló en un salón colmado por dirigentes y trabajadores/as que dijeron presente demostrando su acompañamiento.

El encuentro contó con la presencia del Intendente de Mercedes Juan Ustarroz; el Delegado del Ministerio de Trabajo de la Pcia. De Bs. As. Fabián Díaz; dirigentes gremiales de Sindicatos pertenecientes a la CGT Mercedes -Navarro – San Andrés de Giles; el Director Regional del ANSES Carlos Garro; el Delegado del Ministerio de Trabajo de la Prov. de Bs. As. Regional Mercedes, Dr. Fabián Díaz; el Director Regional de AFIP MERCEDES, Pablo Gatti; el Secretario General de la MDN Pablo Flores; la Secretaria de Prensa de la MDN de AEFIP María Lorena Attienese; el Secretario de Estudios Fiscales de la MDN Roberto Álvarez; afiliados de las diferentes dependencias y ciudades de la Regional Mercedes; el Delegado del Defensor del Pueblo de la Prov. de Bs As Dr. Fernando Florella; la Directora de Relaciones con la Comunidad y Concejal Electa Mariana San Martin.

El Secretario General de la MDN Pablo Flores en su discurso indicó que “es un orgullo que asuman este compromiso los que viene gestionando y los que se suman”, resaltando además que celebra “que un compañero como Juan Martín Andrés, comprometido con sus compañeros/as de trabajo, con las demás organizaciones gremiales, con su ciudad que también lo esté al interior de nuestro gremio”.

También brindó unas palabras el Secretario General de AEFIP Seccional Mercedes, Juan Martín Andrés quién expresó su agradecimiento a “todas y todos los compañeros que integran la lista, ya que es muy satisfactorio encontrarnos en la solidaridad y el compromiso en trabajar en conjunto en beneficio y por defensa de los afiliados”.

Asimismo, en un comunicado emitido por la Comisión Directiva se agradeció “a las autoridades de la mesa directiva nacional que nuevamente dijeron presente en este momento de relevancia”, como también lo hicieron extensivo a “la participación de cada uno de las compañeras y compañeros que se acercaron desde distintas agencias, distritos y ciudades. Como también al intendente de la ciudad y cada una de las autoridades, referentes y trabajadores/as”.

Fuente: AEFIP Seccional Mercedes