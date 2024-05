Comenzó el juicio oral contra los imputados del homicidio de Marcelo Longhi ocurrido en enero 2022

En la jornada de este 22 de mayo del corriente dio comienzo en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, el debate oral y público contra Pablo Javier Achard y Roberto Ramón Flores por el homicidio de Marcelo Jorge Longhi ocurrido el 12 de enero de 2022.

El Tribunal se encuentra conformado por los Dres. Juan Miguel Tillet, Pablo Vieyro, Juan Manuel Renaud Mass y dieron inicio al debate alrededor de las 11:30 horas.

La Fiscalía de Juicio está a cargo del dr. Guillermo Lennard, y la representación del particular damnificado la realiza el dr. Alejandro Broitman.

En tanto, la defensa la ejercen los dres: Marcelo Constantino y Carolina Caliva Hara (por Flores) y el dr. Diego Gustavo Storto (por Achard).

En primer lugar se dieron los lineamientos donde las partes expusieron lo que se pretenderá demostrar en las jornadas del debate.

Así el dr. Lennard indicó que de lo que surge de la investigación inicial el día 12 de enero de 2022, en un momento comprendido entre las 12:20 horas y las 14:20 horas, Marcelo Jorge Longhi se encontraba en el campo “Cabaña Los Amigos” – ubicado sobre camino rural que conecta con la ruta provincial Nº 47 de la localidad de Tomás Jofré – junto a su socio y amigo Pablo Javier Achard y el casero del lugar de nombre Ramón Roberto Flores. En esos momentos ambos lesionaron a Longhi en la región bipalpebral derecha, problamentente mediante mecanismo de golpe con un objeto romo contundente y de gran violencia como un golpe de puño o similar, generando lo que se denomina “anestesia previa de Brouardel”.

De esta forma, y ya con la víctima en estado de indefensión, generaron una fuerza de hiperextensión sobre el cuello de tal magnitud que produjo la disrupción de los elementos de fijación entre el cráneo y el tronco, generando su muerte inmediata.

Luego de ello, los dos subieron el cuerpo a la caja de la camioneta de propiedad de la víctima, y la trasladaron hasta el lugar del hallazgo, en ruta provincial Nº 42 (ubicada a la altura del kilómetro 22 de la ruta provincial Nº 47), partido de Las Heras.

Para el fiscal, tanto Achard como Flores mantuvieron durante todo el hecho una división de roles y ambos tuvieron el dominio funcional del hecho.

En tanto, indicó que sin modificar lo que fue elevado a juicio oportunamente en cuanto a cómo se dieron los hechos, y respetando el principio de congruencia, solicitará que sean condenados como coautores del delito de «Homicidio agravado por su comisión con alevosía» y solicitará una pena adecuada y proporcional a la gravedad del hecho.

Por su parte, el particular damnificado adhirió a la propuesta de la fiscal, mientras que la defensa señaló que: para el caso de Flores, que intentará probar que su defendido no ha sido autor material del mismo sino ha tenido una participación posterior y en tal caso recurriría a la figura de un “Encubrimiento”.

En tanto, la defensa de Achard, aseguró que logrará demostrar que su asistido no ha sido la persona que haya causado la muerte de Marcelo Longhi. Indicó además que los testimonios que se escucharán durante el debate serán meramente emotivos dado que no hay testigos directos que solo podrán dar su versión sin dar datos concretos de lo que realmente sucedió ese día. En tanto, manifestó que no se cuenta con elementos concretos y eficaces que permitan sostener la acusación y, que por el contrario, existen elementos probatorios objetivos que demuestran que Achard fue ajeno a lo ocurrido; y oportunamente solicitarán su absolución.

Tras ello, se escucharon una importante cantidad de testigos y otras pruebas fueron incorporadas por lectura.

El debate continuará este jueves 23 del corriente.