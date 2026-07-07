ANSES extendió por un año el trámite presencial para solicitar la Asignación por Embarazo

SOCIEDAD



La ANSES oficializó la medida a través de la Resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva prórroga para que las personas gestantes realicen el trámite de manera presencial en las oficinas del organismo es hasta el 2 de julio de 2027, inclusive.

Originalmente, la Resolución 1273/2024 establecía un período de transición mientras se integraban las bases de datos, pero al persistir las dificultades técnicas para contar con la información de las personas inscriptas en el Programa Sumar, el organismo decidió mantener el esquema actual para no afectar el acceso al beneficio.

Aquellas personas gestantes que deseen solicitar la asignación y cuyos datos de inscripción en el Programa Sumar no figuren de manera automática en el sistema de ANSES deberán presentarse en las oficinas del organismo para formalizar el pedido.

Monto y pago: consiste en una prestación monetaria mensual no retributiva. Se abona el 80% del monto mensualmente desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo (con un máximo de 9 mensualidades).

Pago del 20% retenido: el porcentaje restante se liquida en un solo pago una vez finalizado el embarazo, siempre que se acredite el cumplimiento de los controles médicos de seguimiento del Programa Sumar y se presente la partida o certificado de nacimiento/defunción correspondiente.

Solicitud: debe realizarse a partir de la semana 12 de gestación.