En junio hubo un pequeño crecimiento para Pymes minoristas

ECONOMÍA

Las pymes dedicadas a las ventas minoristas tuvieron una pequeña recuperación en junio luego de un año de caída.

El relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expone un aumento de la actividad con respecto al año anterior aunque el semestre sigue a la baja.

Según el informe de CAME, las ventas minoristas de las pymes aumentaron un 0,9% en junio respecto del mismo mes del 2025. Comparado con mayo, se registró una baja del 1,3% y con estos resultados el primer semestre del 2026 consolidó una reducción acumulada del 2,5%.

Esta cifra sirvió para finalizar una racha de 13 meses en caída. CAME aseguró que esto ocurrió debido “a la inyección de liquidez derivada del cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y por el movimiento comercial que generó el Mundial de fútbol”. “Ambos factores lograron dinamizar el consumo y traccionar la demanda en rubros específicos, sosteniendo de esta manera el indicador general”, explicaron.

A pesar del aumento en las cantidades vendidas, que fue focalizado y estuvo traccionado por eventos extraordinarios, los comercios cerraron el mes con una “fuerte erosión de su rentabilidad”.

Las ventas minoristas de las pymes, rubro por rubro

El sexto mes del año dejó un panorama bastante heterogéneo. En la comparación interanual 4 de los 7 rubros estudiados reportaron aumentos, mientras que en el acumulado anual hay 5 en rojo y solo 2 creciendo. Según la CAME, esto se debe a que los consumidores tiene presupuestos restringidos y priorizan “consumos puntuales”.

Rubro por rubro:

Alimentos y bebidas: El rubro registró un aumento interanual de 2,9% durante el mes de junio. Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: El segmento cerró el mes de junio con una caída interanual del 3,1%.

Calzado y marroquinería: El sector registró una contracción interanual del 1% durante el mes de junio.

Farmacia: El rubro exhibió un crecimiento interanual del 5,4% durante junio.

Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: El sector registró una contracción interanual del 2% en junio.

Perfumería: El rubro registró un incremento interanual del 9,5% durante el mes de junio.

Textil e indumentaria: El rubro registró un incremento interanual del 1,9% durante el mes de junio.