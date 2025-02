Colao: “Los martilleros bonaerenses en alerta por la desregulación del sector”

Los corredores y martilleros bonaerenses manifestaron su preocupación por la posible desregulación del sector inmobiliario en Argentina.

El Colegio que nuclea a los corredores y martilleros bonaerenses manifestó su preocupación por la posible desregulación del sector inmobiliario en Argentina, luego de que el Gobierno nacional de Javier Milei dejara trascender que el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca eliminar la matricula obligatoria y liberar el corretaje.

“El Colegio no está a favor del profesional, sino de la Sociedad, este rol delegado por el Estado, no genera un costo adicional de la operatoria, y al contrario permite un desarrollo muy importante de la profesión, bajo valores éticos insoslayables para cualquier ejercicio. Decir que la colegiación atenta contra ello no solo es una falacia, sino que es la argumentación de quienes pretenden ejercer desde la ilegalidad”, sostuvo el titular de la entidad, Luis Colao.

Si bien desde el Colegio de martilleros bonaerenses reconocen que la medida aún no es oficial, también advierten que en caso de que el Gobierno de Milei avance en esa dirección se “vería claramente afectada la seguridad jurídica de quienes pretenden llevar adelante una operación inmobiliaria” y aclaran que la profesión del corredor inmobiliario, ya de por sí es un mercado desregulado.

En este sentido, desde la entidad informaron que la participación de los corredores públicos no es una condición obligatoria para las operaciones, y de todos modos son requeridos para garantizar la “seguridad, idoneidad, asesoramiento y confianza, que sólo se las da un matriculado habilitado con título universitario y capacitado de manera adecuada”.

Los corredores y martilleros bonaerenses manifestaron su preocupación por la posible desregulación del sector inmobiliario en Argentina.

“Lo que acá se trata es de ‘desprofesionalizar’, o sea que cualquiera pueda ejercer en un ámbito en el cual hay que tener idoneidad para hacerlo, haciendo un burdo paragón sería igual a un médico con un curandero”, fustigó Colao y recalcó que en la actualidad hay alrededor de 30 mil profesionales que ejercen en el país a diario y habilitan 50 mil puestos de trabajo de manera directa e indirectamente.

Cabe aclarar que, el Colegio de los corredores y martilleros bonaerenses realizó en noviembre del año pasado, el Congreso Inmobiliario en el municipio de Mar del Plata, en el que participaron 600 profesionales del sector de manera presencial y más de 2 mil de manera virtual a fin de continuar con las capacitaciones y actualización de los conocimientos, actividades que lleva a cabo la entidad de manera habitual.

Asimismo, la institución que nuclea a los martilleros bonaerenses participó de la presentación de un proyecto de reforma de ley para los trabajadores del sector en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, también para que la normativa contemple las nuevas tecnologías y la profesionalización de las actividades, a fin de garantizar el mayor respaldo posible para la sociedad.

“Desde el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) rechazamos de plano cualquier tipo de iniciativa de ‘desregulación’ o modificación de la legislación que violente o desnaturalice la actividad profesional y deje a los ciudadanos totalmente vulnerables a fraudes, estafas o abusos diversos”, sentenciaron desde la entidad.