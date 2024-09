Cayetano: “Cuando sos ludópata lo que menos perdés es plata”

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una charla sobre juego problemático en el teatro Coliseo Podestá de La Plata, donde el periodista Nicolás Cayetano contó ante cientos de estudiantes su experiencia como ludópata.

El evento, que también contó con la organización de la Municipalidad de La Plata, el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación, sirvió para hablar en primera persona sobre los dramas relacionados a esta problemática que hoy afecta cada vez más a niños, niñas y adolescentes.

“Estoy acá porque soy ludópata, o lo era, no lo sé, porque nunca se está del todo recuperado. Ya no juego desde hace años pero no estoy curado, es un problema que me acompañará día a día, por el resto de mi vida”, arrancó su charla Cayetano

En ese sentido, explicó que “la ludopatía es algo que va creciendo con el correr del tiempo. Cuando jugás tu cabeza no está donde tiene que estar, por lo que cuando sos ludópata lo menos que perdés es plata”.

“Ojalá en su momento hubiera presenciado alguna charla de este tipo, para poder anticipar los problemas que iba a tener. Hoy por suerte aprendí a disfrutar de otras cosas, a distribuir la adrenalina que me provocaba jugar”, indicó.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, expresó que “es muy importante visibilizar esta problemática que afecta a miles de pibas y pibes. Por eso desde la Defensoría promovemos estas actividades para alertar a los jóvenes. Vamos a seguir con este tipo de charlas en diferentes localidades de la Provincia”.

El intendente Julio Alak, por su parte, manifestó que “la ludopatía es un problema grande, en el que se juntó el juego con el celular, un elemento que tenemos encima mucho tiempo, y esto está generando adicciones que preocupan. Este encuentro es una excelente iniciativa para concientizar, prevenir y sensibilizar”.

En tanto, el titular de Lotería, Gonzalo Atanasof, sostuvo que «el juego compulsivo es un tema complejo, algo que sucede de forma silenciosa y puede generar mucha angustia en las familias. Para romper con ese silencio, es muy importante organizar estas charlas porque la salida es colectiva».

Se trató de una jornada en la que estudiantes de diferentes escuelas de La Plata llenaron el Coliseo Podestá y manifestaron sus preguntas a Cayetano. Se trató de un ida y vuelta que sirvió para hablar con crudeza de una problemática que se profundiza entre las y los jóvenes.