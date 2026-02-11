Carnavales 2026: comienzan el viernes

Serán desde este viernes 13 al lunes 16, y contarán con comparsas, murgas, batucadas, máscaras sueltas y mucha alegría para disfrutar.

“Habrá una gran cantidad de atractivos entre murgas, comparsas, máscaras sueltas y, una vez más, solidaridad con clubes, red de comedores y bomberos voluntarios”, dijo Jimena Rivas, directora de cultura de la Municipalidad.

Lo recaudado en cantinas y bonos de sillas será destinado a la Red de Comedores, Clubes locales y Bomberos Voluntarios.

También habrá cantinas solidarias de Unión, Trocha, Gowland, San Martín, Mercedes, Defensores, Talleres Payró, Quilmes, Liga de Padres de Familia y Bomberos.

Comedores: se implementará un bono contribución de $2.000 (adicional al sector de sillas) destinado íntegramente a la red de comedores locales.

El escenario principal será por la Avenida 29, en el tramo que va desde la calle 30 hasta la 20, utilizando también diversos espacios para el despliegue de las agrupaciones.

Juani Ustaroz destacó que “es una gran alegría otra gran fiesta popular, con una gran historia, solidaria, y aprovecho a invitar a las personas a visitar los museos donde hay una muestra con objetos de la historia de nuestras murgas, comparsas, distintas representaciones a través del tiempo”.

También agradeció a “todos los clubes, bomberos, red de comedores, porque estarán también trabajando incansablemente” remarcando que “es cultura, turismo, trabajo, arte, comercio, es un movimiento muy grande para la ciudad, sumamente positivo”.

Las boleterías abrirán a las 18hs, siendo el acceso de $5000, para jubilados $2000 y también para un sector en el que podrán acercarse con sus reposeras, personas con discapacidad deben retirar su pase con antelación en La Trocha de miércoles a viernes y con cupo limitado para todos los tipos de accesos. Los menores de 6 años no abonan entrada.