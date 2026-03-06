Campaña de reciclaje de residuos electrónicos

El Municipio de Mercedes busca reducir la contaminación y fomentar la economía circular.

Los vecinos pueden acercar sus dispositivos en desuso al Punto Verde de calle 29 y 6 todos los días de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas.

Con el objetivo de dar una respuesta concreta a la acumulación de dispositivos tecnológicos en los hogares, el municipio de Mercedes puso en marcha una nueva jornada de retiro de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La iniciativa, coordinada por el área dependiente de la Secretaría de Salud a cargo de Marcelo Bello, apunta a evitar que estos desechos terminen en basurales a cielo abierto.

Desde la organización advirtieron que los RAEE representan un desafío ambiental crítico. Al contener componentes químicos que pueden resultar altamente contaminantes, su manipulación incorrecta pone en riesgo el suelo y el agua. Separarlos de la basura domiciliaria común es un paso clave para proteger la salud pública de la comunidad.

«La gestión responsable de estos desechos permite que metales y plásticos se reinserten en el ciclo productivo bajo los principios de la economía circular», expresaron desde el área de Ambiente.

Los vecinos pueden acercar una gran variedad de elementos que ya no funcionen o estén en desuso: computadoras, notebooks, monitores, impresoras, teclados y cables.También celulares, cargadores, televisores, diversos periféricos y hasta pequeños electrodomésticos en general.