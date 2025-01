CAME solicita reparaciones de rutas estratégicas para el comercio nacional e internacional

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) acompaña a la Federación Económica de Corrientes (FEC) en el pedido de ejecutar reparaciones necesarias en las rutas nacionales 12 y 14, dos caminos de relevancia para el entramado productivo argentino. Ambas rutas son claves para la conectividad logística y comercial de la región, especialmente como parte del corredor estratégico del Mercosur. El actual estado de deterioro constante genera no sólo un encarecimiento significativo de los costos de transporte y logística, sino también un alarmante aumento de accidentes viales con consecuencias fatales. Es indispensable que las rutas 12 y 14 sean transitables y seguras, lo que conllevará un impacto positivo en el desarrollo productivo, turístico y social de las provincias comprendidas. Entre las consecuencias críticas que menciona la FEC por el mal estado de las vías se destacan: · Logística y producción: incremento en los costos para el transporte de bienes agrícolas, forestales e industriales, con afectación directa en la competitividad regional y nacional. · Conexión internacional: obstáculos para el flujo comercial con el Mercosur, limitando las exportaciones y el intercambio económico. · Turismo: pérdida de oportunidades en un sector estratégico para la economía regional, afectando directamente a las comunidades locales. · Seguridad vial: riesgo constante para quienes transitan estas rutas, con un incremento en la cantidad de accidentes. Desde CAME se resalta la importancia de la colaboración público-privada para la implementación de medidas fundamentales que potencien a los emprendimientos productivos. En tal sentido, se les solicita a las autoridades nacionales priorizar la reparación y el mantenimiento de estas rutas estratégicas para el comercio de toda la Argentina.