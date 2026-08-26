El arzobispo de Mercedes-Luján rezó en la tumba del Papa Francisco y se reunió con León XIV

CULTOS

El arzobispo de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján, Mons. Jorge Eduardo Scheinig, tuvo su gira con agenda pastoral en el Vaticano.

La misma, incluyó un momento de oración ante la tumba del Papa Francisco y además participó de la celebración de misa en la histórica Basílica de Santa María la Mayor de Roma.

La presencia del arzobispo en Italia se enmarca en la audiencia oficial que mantuvo este lunes con el Santo Padre, el Papa León. Se trata de un encuentro cuya gestión había sido iniciada por el obispo mercedino en abril pasado con distintos propósitos y cobró mayor significado debido a que Scheinig forma parte de la comisión nacional que organiza la llegada del Papa al país, la cual se concretará entre el 8 y el 11 de noviembre.

Scheinig difundió un mensaje grabado en el que remarcó el sentido institucional y espiritual de su misión en la “Santa Sede”, destacando que su visita busca fortalecer los lazos entre la iglesia local y la de Pedro.

También enfatizó en el valor de la unidad eclesial de cara a la visita del Papa al país, la cual la comunidad de Mercedes-Luján tendrá su un rol protagónico al recibir a miles de peregrinos en el santuario nacional.