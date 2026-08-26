Reconocimiento: Martín Marinucci recorrió la planta productiva de Agrale en Mercedes

INDUSTRIA

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, recorrió las instalaciones de Agrale Argentina en Mercedes.

Durante la visita, el funcionario observó las líneas de ensamblaje y el desarrollo tecnológico de la firma de origen brasileño, que produce chasis para colectivos, camiones livianos y tractores tanto para el mercado local como para la región.

Acompañado por funcionarios, dirigentes locales y directivos de la empresa, Marinucci destacó la importancia de estar cerca del sector productivo. En ese sentido, señaló a Agrale como un reflejo del potencial industrial de la provincia y remarcó la necesidad de generar condiciones que impulsen las inversiones, el empleo y la innovación tecnológica en territorio bonaerense.

La comitiva estuvo integrada por el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; y los funcionarios ministeriales Julio Perdiguero, Gonzalo Maldonado y Santiago Maselli. En tanto, por la compañía participaron el gerente comercial, Gabriel Ruggiero, y el gerente administrativo y financiero, Leonardo Moroziuk.

Durante el encuentro, el ministro hizo hincapié en que la clave para lograr un sistema de transporte eficiente y adaptado a las necesidades de la gente es el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Por eso, instó a fortalecer los lazos y los canales de diálogo institucional.

Con tres terminales en Brasil y una planta clave en Mercedes, Agrale ya fabricó y vendió más de 9.000 unidades destinadas al transporte de pasajeros desde su llegada al país. El encuentro sirvió para consolidar la relación entre el Ministerio de Transporte y la automotriz, con el objetivo de proyectar nuevas mejoras para la conectividad de la provincia.