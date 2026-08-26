Reconocimiento: Martín Marinucci recorrió la planta productiva de Agrale en Mercedes

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INDUSTRIA

 

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, recorrió las instalaciones de Agrale Argentina en Mercedes.

 

Durante la visita, el funcionario observó las líneas de ensamblaje y el desarrollo tecnológico de la firma de origen brasileño, que produce chasis para colectivos, camiones livianos y tractores tanto para el mercado local como para la región.

Acompañado por funcionarios, dirigentes locales y directivos de la empresa, Marinucci destacó la importancia de estar cerca del sector productivo. En ese sentido, señaló a Agrale como un reflejo del potencial industrial de la provincia y remarcó la necesidad de generar condiciones que impulsen las inversiones, el empleo y la innovación tecnológica en territorio bonaerense.

La comitiva estuvo integrada por el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; y los funcionarios ministeriales Julio Perdiguero, Gonzalo Maldonado y Santiago Maselli. En tanto, por la compañía participaron el gerente comercial, Gabriel Ruggiero, y el gerente administrativo y financiero, Leonardo Moroziuk.

Durante el encuentro, el ministro hizo hincapié en que la clave para lograr un sistema de transporte eficiente y adaptado a las necesidades de la gente es el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Por eso, instó a fortalecer los lazos y los canales de diálogo institucional.

Con tres terminales en Brasil y una planta clave en Mercedes, Agrale ya fabricó y vendió más de 9.000 unidades destinadas al transporte de pasajeros desde su llegada al país. El encuentro sirvió para consolidar la relación entre el Ministerio de Transporte y la automotriz, con el objetivo de proyectar nuevas mejoras para la conectividad de la provincia.

 

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