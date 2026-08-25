PUEBLA: un proyecto que consolida la visibilización de las artes visuales de mujeres y diversidades bonaerenses

GACETILLA DE PRENSA

El proyecto PUEBLA comenzó en 2025 como una iniciativa destinada a fortalecer, visibilizar y promover la producción artística de mujeres y diversidades de todo el territorio bonaerense. Desde su origen, la propuesta se planteó como una política cultural orientada a ampliar las oportunidades de exhibición, fomentar la circulación de obras y generar nuevos espacios de encuentro para las artes visuales contemporáneas.

La propuesta fue impulsada entre el Área de Políticas Culturas de Género y Diversidades en alianza con el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, de la ciudad de La Plata, donde se inauguró la primera exposición con una amplia participación de artistas, trabajadoras de la cultura y público en general. Esta instancia marcó el inicio del recorrido de PUEBLA como una propuesta itinerante. Cabe destacar que la obra con el primer premi pasa a ser parte del acervo del Museo de Bellas Artes Emilio Pettoruti. El jurado estuvo compuesto por Lucia Engert (Benito Juárez), Maria Menegazzo Cané

(Tandil) y Guillermina Mongan ( La Plata).

La convocatoria reunió a artistas de distintos municipios de la provincia de Buenos Aires

como: Benito Juárez , Costa del Este, Capitán Sarmiento, Pigüé, Tandil,Chávez, Colón, Vicente Lopez, Merlo, Mercedes, La Plata, entre otras. Quienes presentaron obras dieron cuenta de la diversidad de lenguajes, territorios y experiencias que conforman el panorama contemporáneo artístico bonaerense. La respuesta obtenida evidenció el interés y la necesidad de contar con espacios que impulsaran la producción y difusión de estas prácticas artísticas desde una perspectiva de género.

Actualmente, la muestra se exhibe en el Museo MAR – Museo Provincial de Arte Contemporáneo, en la ciudad de Mar del Plata, donde permanecerá abierta al público hasta el mes de septiembre. Esta nueva sede permitió ampliar el alcance territorial del proyecto y acercar las obras a nuevos públicos, consolidando el carácter federal de la iniciativa.

El recorrido realizado desde su lanzamiento reafirmó el compromiso del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires con el desarrollo de políticas públicas que promueven la igualdad de oportunidades, el acceso democrático a la cultura y la valorización de la producción artística en todo el territorio bonaerense. En ese sentido, PUEBLA se consolidó como una propuesta que pone en diálogo el arte contemporáneo con las múltiples identidades, experiencias y miradas que enriquecen la cultura de la provincia.

Paula Fígoli, artista visual, docente, de la ciudad de Mercedes fue seleccionada junto a 40 artistas de la provincia de Buenos Aires y hoy su obra esta exhibida por segunda vez con el salón PUEBLA, en Mar Del Plata.

Paula lleva adelante La Forma de lo Incierto, una plataforma pedagógica para el abordaje de las prácticas artísticas contemporáneas en seminarios, talleres y tutorías. Co-coordina Proyecto Entorno una propuesta de formación comunitaria vinculada al territorio con un abordaje interdisciplinar. También es parte de los colectivos artísticos “Le amo señora” y “GENERAL PAZ”.

Mi obra forma parte del patrimonio del Museo de Arte de Mercedes, de colecciones particulares, del libro Proyecto NUM “Recuperemos la imaginación, para cambiar la historia” que recoge expresiones en relación al primer NI UNA MENOS, del catálogo “Arte contemporáneo en pandemia”.