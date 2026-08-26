Mercedes es el primer municipio bonaerense en dictar la Tecnicatura Superior en Hemoterapia

EDUCACIÓN

Con más de 70 inscriptos de toda la región, se dio apertura a una nueva carrera pública y gratuita en el Centro de Educación Superior.

La misma es financiada por la Provincia de Buenos Aires y articulada con la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” y el Hospital Dubarry.

En el Centro Universitario Regional (CUR) de Mercedes, se llevó a cabo el acto de apertura de la nueva cohorte de la Tecnicatura Superior en Tecnología en Salud con especialidad en Hemoterapia. La propuesta, financiada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, llega para dar respuesta a una demanda estratégica del sistema sanitario local y regional.

La tecnicatura cuenta con una duración de 3 años y una modalidad de cursada híbrida (virtual y presencial), sumando ya a más de 70 estudiantes inscriptos. A partir del segundo año, las prácticas formativas se desarrollarán en las instalaciones del Hospital Zonal General de Agudos “Blas L. Dubarry”.

Mara Quiroga, responsable del Centro de Educación Superior, destacó la importancia del lanzamiento: “Tuvimos la enorme alegría de dar apertura a la Tecnicatura Superior en Hemoterapia, una propuesta de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara que llega para formar nuevos profesionales sanitarios. Para nosotros es un orgullo que Mercedes sea el primer municipio de los 135 de la Provincia de Buenos Aires en brindar esta tecnicatura, que se desarrollará íntegramente en nuestro Centro Universitario Regional”.

“Tenemos alumnos no solo de Mercedes, sino de toda la región, lo que nos consolida como un polo educativo de nivel superior fundamental. Estamos muy felices de darles la bienvenida a estos más de 70 estudiantes y acompañarlos en su trayecto formativo”, expresó Quiroga.

Por su parte, la directora del Hospital Blas L. Dubarry, Dra. Julia Lembo, valoró la iniciativa y el impulso de los equipos de trabajo: “Esto nació de haber detectado una necesidad y de buscar la posibilidad de llevarlo adelante. En lo personal, ver trabajadores con tanto compromiso y vocación me da aún más fuerzas para seguir haciendo cosas; iniciativas que surgen a pulmón, con entrega absoluta. El primer reconocimiento es para ellos y para todos los que colaboraron en este camino, como así también para la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara por hacerlo posible”.

A su turno, el intendente municipal, Dr. Juan Ignacio Ustarroz, subrayó el rol de la inversión estatal: “todo esto se concreta gracias a una decisión política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. No solamente esta carrera, sino prácticamente toda la oferta académica que brindamos en el CUR cuenta con financiamiento provincial. Es fundamental financiar la educación pública para que cualquier persona con vocación, ganas de esforzarse y estudiar tenga la oportunidad de hacerlo”.

La jornada contó con la presencia de autoridades municipales, académicas y sanitarias, entre ellos: el coordinador de la carrera, Dr. Diego Arzani; la licenciada Mariana Arenilla (Subsecretaría de Salud); el jefe de Docencia e Investigación del Hospital Dubarry, Andrés Cartelli; Evangelina Etchegaray; el profesor de Salud Pública Nicolás Pescio; además del cuerpo docente y la comunidad estudiantil que protagonizó el inicio del ciclo lectivo.