Aumenta el salario de la Policía bonaerense

El Gobierno incrementó el salario y los complementarios para la Policía bonaerense. Hay convocatorias a protestar en diversos puntos del conurbano.

Así, el personal policial bonaerense percibirá en sus sueldos del mes de mayo el incremento salarial de 7,5 puntos porcentuales, igual que todos los agentes de la administración pública de la Provincia. Con eso, acumula un incremento del 59,2 por ciento en lo que va del año 2024.

Desde la cartera de Seguridad provincial se informó que ese mismo incremento del salario se trasladó al monto del servicio de Policía Adicional (Polad), para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio.

Complementariamente, a partir del mes de junio se incrementará un 27,4 por ciento la compensación por Uniforme llevándola a 35.000 pesos para los escalafones Comando y General, lo que representa aproximadamente el 85% de la fuerza policial. Así, este concepto acumula una suba en el primer semestre de 2024 del 133,3 por ciento. En este orden, el mismo incremento porcentual por uniforme se aplica al resto de los subescalafones de la fuerza.

Por otro lado, la compensación por Recargo de Servicios (Cores) desde el mes de junio se duplicará a $1.200 para todos los servicios; y, se triplicará a $1.800 en el caso de las horas destinadas al personal Comando y General abocado a las tareas de patrullaje en 34 distritos del AMBA, incluyendo en este caso a agentes de las Superintendencias de Fuerzas de Operaciones Especiales y Cuerpos y de Comandos de Patrullas.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, habló este lunes de las protestas policiales convocadas y atribuyó la movida en redes sociales a grupos ajenos a la fuerza y recordó que habitualmente son impulsadas por sectores ajenos a la Policía bonaerense: «Las protestas no son oficiales y no corresponden a nuestra fuerza policial que en general ya la vienen haciendo, desde hace muchos tiempo, grupos de expolicías exonerados que no están vinculados con la fuerza policial», identificó.

En esa dirección, aseguró que actualmente «no hay reclamos y en la provincia se ha recuperado el salario de la policía de la provincia. Desde el inicio de la gestión se hizo cumplimiento a un reclamo que venía de los años 70’ donde se reclamaba que los salarios de los efectivos de la provincia se equiparen a los de policías federales que se hizo y se aumentaron los valores de las horas adicionales» dijo.

En redes sociales, el grupo autodenominado “Policías Reclamando” convocó a una movilización para el miércoles en la sede del comando operativo de la policía bonaerense, en Puente 12 (La Matanza). Además agregó otros lugares de reclamo en San Martín, San Isidro, Tigre, Mar del Plata y Florencio Varela.