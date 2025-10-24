ATE pide la reapertura de paritarias

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) elevó una nota formal al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

“Nos dirigimos a usted con el objeto de solicitarle que por su intermedio se gestione la reapertura de paritaria, a efecto de dar continuidad a la negociación salarial en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras correspondiente al período 2025”, argumentaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado.

También pidieron sostener las instancias de diálogo para seguir con “una paritaria abierta en el Estado provincial que asegure los salarios por encima de las variables bonaerenses, con el objetivo de garantizar que los salarios no pierdan a manos de la inflación, pero además, logremos recuperar poder adquisitivo salarial”, según explicaron.

La última cifra acordada incluyó un incremento del 2,5% en agosto y 2,5% en octubre, por lo que el acumulado anual, entre enero y octubre llegó al 25,9%.