Apoyo municipal para acompañar el trabajo familiar y producción agroecológica

El intendente Juani Ustarroz encabezó un encuentro con productores locales de la economía familia y brindó apoyo municipal para el impulso del trabajo, la calidad alimentaria, y el desarrollo de distintos emprendimientos en Mercedes.

Lo hizo junto al equipo de la dirección de producción. De esta manera Mercedes fortalece su cinturón verde con tecnología colectiva para potenciar la agroecología y la soberanía alimentaria.

“Para nosotros siempre es muy valioso e importante trabajar junto a las y los productores de nuestra ciudad, su realidad, sus posibilidades de crecimiento, de generar y sostener empleo local, promover la soberanía alimentaria y el trabajo en comunidad, solidario” comentó el intendente Juani Ustarroz y dijo “sin duda estos productores y productoras son un ejemplo de trabajo unidos, colectivo, en solidaridad”.

Esta tarea se vincula a la desarrollada el año pasado, donde hubo también una importante reunión y entrega de materiales. En aquella ocasión en el Vivero Biotecnológico.

“Es un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema alimentario más justo y saludable” dijeron desde el área de producción, a cargo de Martín Boragno a partir de “la entrega de maquinaria agrícola estratégica destinada a los productores registrados en el Registro Agroecológico Municipal”.

Esta iniciativa es el resultado de un sólido trabajo articulado a través del Consejo Consultivo Agroecológico Municipal, un espacio participativo que demuestra la importancia de la sinergia entre el Estado, la ciencia y los trabajadores de la tierra. En este organismo convergen las miradas del INTA, la Universidad Nacional de Luján (UNLu), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Mercedes y la propia Oficina de Agricultura Familiar y Agroecología, asegurando que cada paso dado cuente con el respaldo técnico y el consenso de quienes habitan el campo mercedino. Al enmarcarse en la Ordenanza de Fomento de la Agroecología, la medida trasciende la coyuntura y se posiciona como una política de Estado que promueve el desarrollo sustentable, el cuidado de los bienes naturales y la protección de la biodiversidad local.

“El apoyo a los emprendimientos familiares y a la producción agroecológica es, en última instancia, una apuesta por la salud pública y la soberanía alimentaria. Al facilitar herramientas que permiten prescindir de insumos químicos y mejorar las labores de labranza de forma mecánica, se fomenta un modelo donde la producción de alimentos deja de ser una mera mercancía para convertirse en un servicio a la comunidad. Desde el municipio se sostiene la convicción de que la agroecología es una herramienta fundamental para construir futuro, transformando la manera en que nos vinculamos con la tierra y garantizando que quienes cultivan con compromiso ambiental tengan el respaldo necesario para seguir alimentando a las familias mercedinas con responsabilidad y dignidad” narraron desde Producción.