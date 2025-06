Apartaron a Mauricio Pollacchi del ANSES

El concejal de La Libertad Avanza y titular de la oficina local de ANSES fue removido de su cargo sin comunicación oficial previa.

En esta semana se confirmó la salida de Mauricio Pollacchi al frente de la oficina de ANSES en la ciudad. La decisión, que fue informada oficialmente, no contó con una notificación directa ni desde las autoridades políticas regionales ni desde los referentes locales, según declaró el propio Pollacchi.

Pollacchi, quien ocupaba el cargo desde fines de julio de 2024 señaló: “No entiendo esta decisión, no fui contactado ni por los responsables políticos locales ni por los referentes provinciales. Me toma completamente por sorpresa”. Por el momento, no trascendió el nombre quien asumirá como nuevo responsable.