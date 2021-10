Alberto: «Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI, es porque no nos vamos a arrodillar»

HOMENAJE A NESTOR KIRCHNER

El Presidente fue el único orador del encuentro del Frente de Todos en el que se conmemoran los once años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Mensaje al Fondo Monetario Internacional, los empresarios y la oposición de cara a las elecciones de noviembre.

Al conmemorarse 11 años de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, el Frente de Todos llevó adelante un acto de homenaje al dirigente peronista en el municipio de Morón, en donde el presidente Alberto Fernández lo recordó como «una guía» y «un extraordinario maestro».

«Muchos nos decían: ¿cómo Néstor desde Santa Cruz quiere ser presidente?, pero nunca bajó los brazos en una época que en realidad se parece mucho al tiempo que nosotros debimos asumir en 2019», comenzó su alocución Alberto Fernández.

«Cuando Néstor llegó, la Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, con el cierre de muchas empresas y generado desempleo en la Argentina. Cuando Néstor ganó la elección, Cristina decía que teníamos más desempleados que votos. Había que recuperar el trabajo, la confianza en la política, había un lema que circulaba que era «que se vayan todos», pero no somos todos lo mismo», continuó.

«Y digo que se parece mucho porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales de la Alianza, como nosotros vimos caer la economía con las políticas neoliberales de Macri; el país estaba en default como estaba en default el día que asumimos», ejemplificó el mandatario.

En esa dirección, Alberto Fernández manifestó que a su gobierno le toca afrontar una situación semejante al gobierno de Néstor Kirchner, por lo que abordó el tema de la deuda con el FMI para sacudir a las alrededor de 30 mil personas que confluyeron en el acto: «Si todavía no logramos un acuerdo, es porque no nos vamos a arrodillar».

«Dicen que me peleo, que me enojo, decía Néstor. Pero, claro, cómo se creen que son las negociaciones con los acreedores. Lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido, a cualquier precio, no. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo que postergue más a los argentinos», afirmó.

Y prosiguió: «A mí no me preocupa que digan porqué Alberto pelea: voy a confrontar todo lo que sea necesario y voy a cerrar con el Fondo el día que sepa que no condiciona al futuro de la Argentina.»

«Todo esto de lo que estoy hablando, lo digo con la convicción que lo digo porque tuve un maestro extraordinario que fue Néstor Kirchner. A su lado aprendí que no ha nada más importante que sacar del pozo de la pobreza a los argentinos y argentinas que han caído a ese pozo. No pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos», vociferó Alberto Fernánez.

Por otro lado, el presidente habló sobre la interna que vivió el oficialismo luego de las elecciones PASO, y concluyó: «Escucho decir y escribir en ríos de tinta que el gobierno no tiene un rumbo. Pero porque quieren llevarnos a otro rumbo que es el que condiciona a la Argentina y a nuestro desarrollo. Yo les pido a todos y todas que recordemos, hagamos memoria, porque podemos dar respuesta de lo que hicimos cuando gobernamos. En el Frente de Todos no todos pensamos igual, tenemos matices y vivan las diferencias. Nadie nos enseñó más que Néstor que todos tenemos una verdad relativa y enfrentando las verdades tenemos una verdad superadora».

El acto de homenaje a Néstor Kirchner se llevó a cabo luego de la reunión de Alberto Fernández con 19 gobernadores, en la que buscó extender el plan del congelamiento de precios por 90 días. Por ello, el mandatario se refirió al tema y aseguró que «la inflación no tiene otra explicación más que la especulación de un grupo de pícaros».

En un claro respaldo a las políticas desplegadas por el secretario de Comercio Interior, el presidente indicó que «la base monetaria crece menos de la inflación», por lo cual no sería la causa de la aceleración de precios ocurrida durante septiembre y parte de octubre, lo que desde la oposición critican como el plan «platita».

«El problema es la concentración y eso no puede seguir porque no es justo que los precios de los alimentos básicos crezcan del modo que crecen. Y ahí están, se rajaban las vestiduras con los Precios Cuidados. Nosotros no dudamos: entre los que especulan y los argentinos que tiene hambre, nos ponemos del lado de los que tienen hambre. Es un momento en el que tenemos que dilucidar qué país queremos construir», cerró.