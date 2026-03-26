Agote brilló en una nueva edición de la Fiesta del Arraigo

TRADICIÓN

Con un marco de público espectacular y un clima de celebración absoluta, se llevó a cabo la XIV Edición de la Fiesta del Arraigo en Agote.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes colmaron el predio «Beto Luna» para rendir homenaje a las tradiciones y la identidad de nuestros pueblos.

El intendente Ustarroz felicito y agradeció “a toda la Comisión Organizadora, vecinos y vecinas, por el gran trabajo realizado, por una fiesta más poniendo en primer plano el arraigo, la tradición, la cultura, impulsando el trabajo y el encuentro en nuestros pueblos”.

La fiesta alcanzó su punto máximo este domingo con una programación que no dio respiro. Tras el emblemático Desfile Gaucho y el acto protocolar, el escenario mayor se encendió para recibir a una enorme variedad de talentos. En el encuentro protocolar la voz de la organización ponderó con Pocho Torres, Alejandro Badano y Silvina Torres, flamante presidenta de la Comisión.

En ambas jornadas se pudo disfrutar de Estrella del Sur, Aires de Folclore, Amanecer de Pueblo, Daniel Schell, Huella de Tradición, Aramí, Franco Ramírez, Ayecan, Andrea Mendes, Pasión Gaucha y Almafuerte, Sabor Latino, Zumba con Jony e Ilusión Murguera, La Capaccio, Max Alexander, Los Hermanos Arismendi y, coronando la noche, el show estelar de «Commanche».

El cierre de la mítica banda tropical puso a bailar a la multitud, sellando una 14° edición cargada de clásicos y emoción. Desde la organización agradecieron la excelente asistencia del público y el trabajo de todos los que hicieron posible este evento con entrada libre y gratuita, reafirmando que la cultura y el arraigo de nuestros pueblos.