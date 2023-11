Afiliados de PAMI tendrán servicio de ambulancias Semmer

CONVENIO

Municipio junto a PAMI firman nuevo convenio que integrará a Semmer en la atención de urgencia y emergencia a los más de 10 mil afiliados de la ciudad.

El intendente Juan Ignacio Ustarroz expresó “esta acción tiene dos beneficios directos e inmediatos, uno, el de generar trabajo en la ciudad porque volver a tener el dispositivo Semmer brindando este servicio, para nosotros es mucho mejor porque está y emplea gente de Mercedes” y agregó “y, en segundo término, de la mano de esto, es que ayuda y contribuye a fortalecer el sistema de atención ante la urgencia y la emergencia”.

“Como muchas cosas, cuando algo no funciona, la gente le demanda al municipio o al hospital, nosotros a veces tratamos de dar respuesta, en este caso, la de suplir la falencia que había con esta empresa que no era de Mercedes y que no tenía la logística suficiente” señaló el intendente Ustarroz y destacó “ahora este cambio, lo que nos permite es mejorar el sistema de atención”.

“Lo que charlamos con la gente de PAMI era la necesidad de incorporar una empresa de Mercedes que brinde un servicio más óptimo con el cual nosotros tengamos otro nivel de articulación, donde lo que uno busca, es mejorar y fortalecer un sistema de salud integral donde una de las patas centrales es la atención en la emergencia” remarcó Ustarroz.

Santiago Altube quien está al frente de PAMI en nuestra ciudad, señaló “estamos muy contentos porque a partir del lunes recuperamos el servicio del Semmer como urgencia y emergencia en domicilio, algo que hasta el 2015 habíamos tenido” y apuntó “esto es gracias a un gran trabajo en conjunto con el Municipio de Mercedes, quién a través de las gestiones y el trabajo realizado por el intendente Ustarroz, pudimos concretarlo”. Y agregó “Por lo que felices que los casi 10 mil afiliados tengan una vez más una respuesta real y efectiva a la hora de una urgencia o emergencia”.

Por su parte, Mariana Rodríguez quien es parte de la empresa Semmer cerró “estamos trabajando y planificando hace tiempo para brindar este servicio, donde ya estamos preparados y esperando ansiosos, para que empiece a correr el convenio y así comenzar a dar el servicio”.