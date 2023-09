Acuerdos de All Boys Solidario Con el Ministerio de Ciencias y Tecnología de la Nación

Los integrantes de All Boys Solidario, Omar Pelusa González y Guillermo Repetto fueron recibidos por el Señor Ministro Licenciado Daniel Filmus quien escuchó atentamente el proyecto Voy por Vos por el cual se mostró muy interesado.

En principio para visibilizar la DMD. Se acordara con AFA. LPF. Para que los Equipos que componen la liga Profesional de Fútbol posen con una Bandera provista por el Ministerio de Ciencias y Tecnología.

Pidiendo por la Cura de la Distrofia Muscular.

También acordaron interactuar con los Centros de investigaciones de la UCA Y Conicet. Siendo el Lic.Filmus quien actúe de Mediador. en virtud que son Instituciones con las que tienen convenios, con el Ministerio de Ciencias y Tecnología.

Por otro lado la gente de All Boys Solidario esta a la espera de una Audiencia con la Ministra de Salud Carla Vizzoti.que casi seguro es la semana próxima. Estamos esperando para trabajar en equipo. All Boys Solidario. Ministerio de Ciencias y Tecnología. Ministerio de Salud.

Ejército Argentino. Voy por Vos ya es una Campaña Internacional.