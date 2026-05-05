Un detenido por varios hechos delictivos

* En la jornada del jueves 30 se llevaron a cabo cuatro allanamientos en Florencio Varela, Berazategui y Quilmes y se logró la detención de uno de los autores de, al menos, tres hechos de robo violento a personas mayores cometidos en el mes de marzo en la localidad de Mercedes.

Según consta en la investigación, en la jornada del 4 de marzo, en horas de la tarde, dos sujetos llegaron a la ciudad de Mercedes a bordo de un vehículo marca Chevrolet Corsa color gris. Permanecieron por varias horas en la ciudad presumiblemente efectuando tareas de inteligencia previa, especialmente en la zona de avenida 1 entre 28 y 30, hasta que pasada la medianoche irrumpieron en el domicilio de dos vecinos de avanzada edad tras forzar la reja de una ventana, sorprendiéndolos mientras dormían. Las víctimas fueron reducidas y se les exigió la entrega de dinero a la vez que revisaron los ambientes del lugar. Las víctimas fueron privadas de su libertad por alrededor de tres horas, y los malvivientes se hicieron de dinero, alhajas y telefonía para luego retirarse del lugar en horas de la madrugada.

En tanto, el día 26 de marzo, bajo el mismo modus operandi estuvieron en zona de calle 15 entre 16 y 18. Así, en horas de la noche, irrumpieron en el domicilio de una vecina mayor de edad escalando a la planta alta y forzando una abertura, y mantuvieron a la víctima retenida para hacerse de un celular, llaves y dinero; dejando luego a la víctima encerrada hasta horas de la mañana que logró pedir asistencia.

Finalmente, en la madrugada del día siguiente se dirigieron a otro domicilio de calle 26 donde forzaron la reja de una ventana y sorprendieron a otra vecina de 74 años, mientras descansaba. La víctima fue reducida violentamente y privada de su libertad mientras recorrían el inmueble en busca de objetos de valor y le exigían la entrega de dinero. Le arrebataron dinero, alhajas, un bolso y telefonía celular. Tras ello, los malhechores emprendieron la huída abandonando la ciudad.

Por los hechos tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 6. Con los elementos recolectados se solicitó por ante el Juzgado de Garantías Nº 2 una orden de allanamiento, secuestro y detención. La misma fue concedida y ejecutada en la jornada del jueves 30, siendo cuatro domicilios (siendo dos en Florencio Varela, uno en Berazategui y el restante en Quilmes) contando con colaboración de la Sub DDI Luján.

En los lugares allanados se secuestraron elementos de interés para la investigación y se logró la detención de uno de los imputados.

El sujeto (de 44 años domiciliado en Florencio Varela) compareció ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada de este jueves 30 del corriente. Fue por el delito de “Robo agravado por ser cometido con efracción (dos hechos) y Robo doblemente agravado por ser cometido con efracción y escalamiento y Privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida con violencia (tres hechos), en concurso real entre sí” e hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

Material del Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes