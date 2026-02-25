Acuerdo en la paritaria municipal: 5% de aumento en febrero

La mesa paritaria municipal de Mercedes, alcanzó un nuevo acuerdo salarial que establece un incremento del 5% al básico pagadero con los haberes del mes de febrero 2026.

Este convenio aprobado, se da tras el ciclo previo que cerró con actualizaciones por encima de los índices inflacionarios.

El secretario de Economía y Hacienda, David Valerga, destacó la importancia de comenzar el año con un consenso gremial alcanzado. El funcionario también destacó el esfuerzo presupuestario, que responde a la idea del intendente Juani Ustarroz de mejorar las condiciones de los empleados municipales.

Más allá del aumento porcentual, el acuerdo contempla fechas clave para otros cobros previstos por ley y convenio:

Salario Escolar: Se abonará durante febrero, siguiendo los montos fijados por las normativas nacionales vigentes.

Presentismo Anual: Se confirmó que el 17 de marzo se liquidará este concepto, que asciende a la suma de $130.000.

Aunque las partes mantienen intercambios semanales para resolver cuestiones operativas del día a día, la mesa paritaria técnica volverá a reunirse formalmente en abril para evaluar la evolución de la situación económica y discutir nuevos tramos de aumento.

De la firma del acta participaron los representantes sindicales del STMM, ATM) y ATE. Por parte del Ejecutivo, acompañaron a Valerga la secretaria Jorgelina Silva y Silvio Bertera.