Acto de Cristina Kirchner: el discurso y todas las repercusiones

EN PLAZA DE MAYO

Cristina Fernández de Kirchner encabezó este jueves un acto en Plaza de Mayo por el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un multitudinario acto en la Plaza de Mayo. Entre sus principales definiciones, comparó la deuda pagada por el expresidente con el préstamo del FMI tomado por Mauricio Macri, cuestionó a la Corte Suprema y agradeció el amor de la militancia.

En su discurso, Cristina recordó que Néstor Kirchner pagó la deuda más grande de la historia y lo contrastó con el insólito préstamo que el FMI le dio a Mauricio Macri. En ese sentido, destacó que si no se deja de lado el programa impuesto por el Fondo va a ser imposible pagarle. «Fue un préstamo político y política debe ser la solución», planteó.

También criticó duramente a la Corte Suprema de Justicia y pidió «repensar el diseño institucional» para «no seguir con la rémora monárquica. «¿Por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Porque nunca fui de ellos ni lo voy a hacer, hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo», afirmó.

Por último, consideró necesaria «la renovación del pacto democrático» y convocó a «militar y romperse lo que hay que romperse».