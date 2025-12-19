YPF bajó el precio de las naftas y aplicará un recorte promedio del 2%

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la baja no será idéntica en todo el territorio nacional.

La compañía aplicará su esquema de micro pricing, un sistema que ajusta los valores según las particularidades de cada región, teniendo en cuenta costos logísticos y diferencias estructurales entre zonas.

Según detalló Marín, la decisión se enmarca en una política de precios que busca mayor transparencia y previsibilidad para los consumidores, a la que definió como un “acuerdo de honestidad”.

En ese sentido, remarcó que YPF continuará evaluando de forma permanente variables clave como la cotización internacional del crudo, el tipo de cambio y los costos operativos antes de definir nuevos ajustes.